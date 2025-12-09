Ordóñez, presidente del Cacereño: "Sabíamos que iba a ser un año duro y difícil"

«Es una categoría muy complicada. Sabíamos todos desde el principio que este año iba a ser duro y difícil». El presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, hizo este análisis en el contexto de la presentación de la doble campaña de recogida de alimentos y juguetes en colaboración con el Banco de Alimentos y Cruz Roja y en la que el dirigente abrió la puerta a la contratación de refuerzos en el mercado invernal, aunque sin concretar número.

«El equipo va a más. No hemos sido merecedores de perder los últimos encuentros. El otro día se hizo gran partido, sobre todo defensivamente. Un golazo nos deja a todos con la boca abierta en lo que yo creo que fue un olpe de suerte», analizó el empresario. «Estamos dando la talla y estamos muy cerca de conseguir la primera victoria en el Príncipe Felipe. Esperemos que sea este viernes. Se está resistiendo más de la cuenta», dijo en relación al próximo encuentro, que será ese día 12 a las 21.15 ante el Zamora.

Ansiedad

¿Qué está fallando?, se le cuestionó. «Fallar quizá no sea la palabra. Yo creo que deben tener la tranquilidad que a veces esa ansiedad quizá provoca esos nervios y los fallos. Quizá haya jugadores que no pueden dar todo lo que pueden por esa ansiedad de marcar y ganar y sobre todo en casa», aseguró.

Preguntado por los fichajes, dijo Ordóñez: «tenemos que estar al 200 por 100 con los jugadores que tenemos y confiar en que ellos son los que nos tienen que hacer cambiar el rumbo. Cuando llegue el mercado de invierno y si creemos necesario fichar se hará evidentemente, para intentar conservar la categoría, que es nuestra base primordial desde que empezó la temporada», agregó.

Sobre el número de incorporaciones dijo que no hay nada claro en este momento. «Francis (Bordallo, el director deportivo) ve cosas siempre para el mercado de invierno, para este verano… siempre trabajando en ello y cuando llegue el momento nos sentaremos viendo un poco el presupuesto. Ver dónde hay que adaptar o cambiar esa posición se hará y ya está», manifestó Ordóñez.

Lo solidario

Sobre la doble campaña, apuntó que es «algo bonito la recogida de alimentos y juguetes en fechas tan señaladas. Es muy duro que no se puedan llevar un alimento a la boca o un niño que no pueda disfrutar de lo más preciado para él». Ya se pueden llevar a la tienda del club y «durante el partido, si hay lluvia se depositarán en las puertas 1 y 6 para que no se estropee nada».

Por todo ello, hizo un «llamamiento para que colaboren dentro de las posibilidades de cada uno, tanto con comida como con juguetes», informó Ordóñez. Se puso como ejemplo que también se pueden donar balones para que los lancen para ser entregados en Cruz Roja. Empezarán a recoger en la tienda y después en el campo.

Sensibilidad

Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, agradeció la «sensibilidad del Cacereño hacia los más necesitados» en un «mes sensible». Destacó Rincón que «esto ha salido del Cacereño. Todo lo recaudado irá a los más necesitados. Todo lo que podamos ayudar será bienvenido. Cáceres es una provincia muy solidaria, siempre entre las primeras a nivel nacional. Con esto vamos a ir a más. Seguro que será un éxito», pronósticó.

Pilar García, presidenta comarcal de Cruz Roja Cáceres, cuantificó que se suelen recaudar ·sobre ciento y pico de juguetes» en esta campaña. Este año tenemos colaboración del Cacereño, que agradecemos muchísimo». Además, hizo un llamamiento a la solidaridad a través del local de Cánovas.