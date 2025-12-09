Los nacionales universitarios, alentados por la Uex

Tras la publicación efectiva de la convocatoria oficial por parte el Consejo Superior de Deportes, ya está marcha la maquinaria necesaria para el desarrollo de los Campeonatos de España Universitarios del año 2026. Hay la posibilidad de participación en 30 modalidades diferentes, aunque evidentemente esa concreción se adivina como una auténtica entelequia. Aun sí, se espera que haya gran representación y, como cada año, éxitos en las competiciones.

La Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Actividades Físicas y Deportiva (Safyde), ya ha iniciado los trámites y procedimientos correspondientes para la representación extremeña en la cita nacional.

Una vez que su comisión técnica evalúe las solicitudes presentadas por los alumnos y se valoren todas las variables y condiciones para la participación, el Safyde hará públicas las selecciones que acudirán en las diferentes modalidades deportivas.

Dentro de la web safyde.unex.es, se ha habilitado una página específica que recoge toda la información relativa a los campeonatos nacionales, en la que ya están disponibles la normativa del CSD y la propia de la UEx, así como los formularios de inscripción para los alumnos interesados.

Hasta el 15 de enero

El plazo de solicitud estará abierto hasta el día 15 de enero, para un total de 30 modalidades, seis en deportes de equipos y hasta 24 en las disciplinas individuales.

Contando una vez más en esta edición con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jovenes y Deportes de la Junta de Extremadura, la UEx se muestra muy ilusionada ante la nueva cita.

Todo ello, explican desde el servicio de deportes de la Uex, con todo el ánimo puesto en que sus participantes hagan el mejor papel posible y, de esta mantener la buena imagen colectiva, deportiva y social que ha conseguido la institución durante los últimos años en los diversos foros del deporte universitario español.