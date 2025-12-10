Aitor e Íker, los Bidaurrázaga, de padre a hijo en el Cacereño

Aitor Bidaurrázaga, que llegó a ser historia viva del Cacereño de Ángel Marcos que disputó en 1998 el ascenso a Segunda División, vivió en el club momentos intensos, pero jamás pudiera imaginar lo que le depararía, tanto tiempo después, el destino. Él lo quiere disimular, porque siempre fue alguien de perfil humilde, pero quizá la vivencia más emotiva en la que ya considera su ciudad haya sido ver cómo su hijo, Íker Bidaurrázaga Santamaría (Cáceres, 8 de septiembre de 2008), debutaba con el decano extremeño en competición oficial el pasado fin de semana ante el Racing de Ferrol.

«Yendo convocado, veía la posibilidad de llegar a debutar, pero en ningún momento me lo dicen antes». Iker, sereno, sin estridencias, con calma, mira a su progenitor y responde al periodista con naturalidad, la misma que utiliza con el balón en los pies. «Tal y como iba el partido y vi quiénes estaban calentando y que a Julio (Cobos) le quedaba una ventana, creía que existía esa posibilidad teniendo en cuenta que era el jugador ofensivo que podía tener llegada». Lo pronosticó Aitor. Y así fue.

El debe, perder

«Le vi bien, intensito, con muchas ganas», juzga el histórico excentrocampista verde. «Apretamos mucho y tuvimos nuestras opciones», agrega ante la mirada cómplice de su hijo, quien asume que no terminó con felicidad, «ya que perdimos el partido». Iker, en cualquier caso, ya tiene su primer sueño cumplido:debutar en el club de su corazón, al que solía ver desde Preferencia. El otro es el Athletic Club, por su familia. Su tío, Gorka, también jugó en el CPC. Y todo se extiende ahora a su hermana, Ane, en la cantera del Cacereño Femenino dando muestras de gran clase con su zurda. «Son mejores que yo», ríe orgulloso y bromista Aitor Bidaurrázaga.

«Tuve un rebote y le pegúe, pero...», cuenta el verdadero protagonista, media punta y centrocampista de calidad. «Al final tuve una mezcla de emociones. Estaba contento por haber debutado, pero me pesaba más haber perdido», dice este joven exitoso en los estudios, que cursa en el Licenciados Reunidos, centro históricamente ligado al voleibol pero ahora con un director, Paco Álvarez, muy del Cacereño desde siempre. «No tenemos queja de él;es un niño aplicado. En los ratos que tiene que estudiar, estudia;en los que tiene que entrenar, entrena», relata Aitor, «y lo aprueba todo. «Está muy centrado», asiente.

¿Qué le dijo Cobos? «Que me quería arriba para pelear balones, para presionar. Bajé varias veces para pedir el balón, pero me decía que ‘arriba, arriba’».

Entre el fútbol y el amor

¿Quién es mejor de los dos? «Él», no duda en asegurar Aitor, que hace 20 años que se retiró del fútbol dejando una estela siempre cercana al club y a cada 90 minutos de jugaba. «Está aprendiendo», recuerda, siempre en su sitio, el exfutbolista, quien formó una familia feliz junto a su mujer, Ana, a la que conoció en Cáceres y ya no quiso marcharse de aquí. El amor y el fútbol han triunfado.

El matrimonio Aitor-Ana Santamaría, con su hijo Íker muy niño. / RUFINO VIVAS

«Yo tenía llegada y tal, pero él tiene más cosas control y salida, desborde, muy buen disparo. Yo era un jugador de equipo, de trabajo, de sacrificio, de jugar fácil, y encontré mi sitio por delante de la defensa. Él puede jugar ahí, pero también de 8 y de 10. Es diferente. Pero insisto en que ahora está cuajando y le queda mucho de aprender y de progresar», advierte.

¿Qué ha escuchado Iker de su padre? «No, no he visto nada. Ha visto fotos del periódico, en varios álbumes, pero en aquella época no había redes sociales y era otra cosa;nosotros, a no ser que alguien te grabara el partido...», apunta el progenitor. «No podías analizar bien, ni casi ver al rival;hoy en día sí se ve todo», añade.

El día a día

«No miro mucho al futuro;yo solamente quiero mantenerme aquí ahora», dice el joven futbolista, este miércoles resentido, como tantos, por la muerte de Robe Iniesta, a quien suele escuchar, en evidente influencia del padre.

«Lo difícil es mantenerte, asentarte». Lo dice Aitor, un ejemplo como futbolista en el club extremeño. «Hay que tener los pies en el suelo siempre», insiste quien se ganó bien la vida con el fútbol.

El objetivo es que el equipo se mantenga, con o sin él en el campo. Porque a Iker le ha encantado ir siempre a la zona de aficionados más bulliciosa del CPC en Preferencia. Es un sentimiento para él que le ha transmitido, cómo no, el padre. La saga continúa. Los Bidaurrázaga, de padre (también entrenador) a hijo.