"El apoyo de la dirección general y la Fundación Jóvenes y Deporte es clave para seguir adelante"

Nuevamente campeona de España hace unas semanas. ¿La mejor manera de terminar esta temporada?

Bueno, la verdad es que sí, porque la temporada no ha sido especialmente buena a nivel internacional. Me quedé con el séptimo puesto en el Gran Slam de París a principios de añoy, a partir de ahí, es verdad que clasifiqué para el campeonato de Europa y el Mundial, pero no fui capaz de obtener los resultados en competiciones internacionales que igual hubiese querido.

¿Cuesta más en año post olímpico encontrar la motivación?

Pues yo creo que eso es un arma de doble filo. Porque, por un lado, puede ser que estés cansada y que cueste empezar de nuevo; pero, por otro lado, a veces el fallar, el no conseguir un objetivo, a mí me da cierta motivación para decirme que tengo que mejorar, tengo que hacer las cosas mejor, tengo que entrenar mejor… entonces, creo que eso te hace tirar para adelante y encontrar esa motivación.

¿Qué le queda a Cristina Cabaña antes de despedir 2025? ¿Cuáles serán los objetivos en 2026?

La verdad es que de competiciones ya hemos terminado después del campeonato de España. Nos hemos venido un grupo aquí a entrenar a Japón hasta el día 21 de diciembre y después nada, ya volver a casa, disfrutar de la familia y a partir de ahí pues plantear una temporada que viene. De cara a 2026 lo que me gustaría es poder ir a los Juegos del Mediterráneo, que se celebran justo el año que viene. Ahora mismo estoy primera en el ranking nacional e iría, pero bueno, no sé cuando cierren la convocatoria en qué posición y con qué puntos estaré… Intentaremos seguir ahí y ver si al final puedo entrar.

Se acaba de iniciar como decíamos el camino a los que serían sus terceros JJOO ¿con qué apoyos cuenta para alcanzar esta meta?

A día de hoy cuento con el apoyo que he tenido siempre, desde que no era nadie, por así decirlo. Es decir, las ayudas de deportistas de la Dirección General de Jóvenes y Deportes y el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura. Este año hemos tenido que esperar a noviembre para recibir las ayudas de la Dirección General, pero es verdad que su ayuda ha sido lo que me ha hecho a mí tirar para adelante. Y, por otro lado,el patrocinio de la Fundación, que ya llevo bastantes años con ellos y son siempre mis mayores apoyos. Por parte de la Federación y el Consejo Superior de Deportes siempredepende de resultados, y en este momento anda la cosa más más floja. Es verdad que a raíz de los Juegos me destinaron una partida de dinero para poder salir a entrenar fuera y por eso estoy en Japón estas semanas.

¿Por qué ha elegido Japón para estos entrenamientos? ¿Cómo se vive el judo en este país?

Para mí Japón es la cuna de nuestro deporte, donde se vive de una manera más intensa y donde se entrena más duro. Además, quería volver a tener la experiencia de venir aquí y vivir este ambiente de judo antes de final de año. Creo que ha sido una decisión muy acertada. Lo estoy disfrutando y aprovechando a tope.

¿Qué significa para usted el formar parte de un club como el Judo Stabia, que año tras año sigue en la élite nacional y cuenta con judocas que son referencia en nuestro país?

Bueno, yo siempre lo he dicho, al final para mí el proyecto de Judo Stabia es mi gran apoyo, es mi toma a tierra y pienso que siempre tienes que saber de dónde vienes. Aunque estoy fuera en el club siempre soy bien recibida, es más alegría cada vez que voy y por lo tanto siempre estaré agradecida.

Llega el parón navideño y el común de los mortales solemos cometer algunos excesos ¿los deportistas de máximo nivel se dan algún capricho o hay que mantener los hábitos?

Depende un poco de en qué momento de la temporada estés. Yo ha habido veces que tenía una competición pronto en enero y entonces he tenido que cuidarme mucho más. Sin embargo, ahora, como todavía ni siquiera sé cuáles son las competiciones que voy a hacer, pero seguro que van a ser mínimo en febrero, no tengo problemas con el peso, así que la verdad que en casa comeré de todo lo que haya y disfrutaré de ello.