Doble alegría en el Moto Club Las Arenas

Doble alegría para el Moto Club Las Arenas para terminar el 2025. Por un lado, ha visto confirmada su supremacía en el motocross autonómico con la consecución de cuatro de los diez títulos en juego en el Campeonato de Extremadura. Y por otro, se ha conocido que recibirá una subvención de la Junta para mejoras en el circuito que regenta en Malpartida de Cáceres, que ya es muy probablemente el de mayores prestaciones de la comunidad. Se trata además del escenario de la escuela donde se desarrollan las promesas que alberga la entidad.

Iván Lancho MX50, Alba Sánchez en MX Féminas, Aitor López en MX85 y Jonathan Márquez en MX Máster son los cuatro pilotos que han dominado sus respectivas categorías, obteniendo así éxito que impulsan sus muy diferentes carreras. El contraste es evidente entre la ilusión juvenil de los tres primeros y la veteranía del cuarto de ellos.

El cuadro de honor del campeonato extremeño lo completaron Gabriel Díaz Sánchez (MX65, del MX Bonilla), Cristian Cobos (Aficionado, Vía de la Plata), Carlos Ferrera (MX1, Team Pavo Rueda), Manuel Ramírez (MX Clásicas) y Francisco Ángel Galán García (Junior).

La ampliación

Paralelamente, el Moto Club Las Arenas mostró su satisfacción por los 30.000 euros otorgados por la Junta para realizar distintas obras en el circuito. También lo hizo el alcalde de Malpartida, Alfredo Aguilera. En la localidad se la considera una infraestructura clave, capaz de ser sede eventos del máximo nivel, como ya ha ocurrido.

Diego Lancho, presidente del club, detalló que la intención es reparar una avería anterior y al tiempo ampliar el sistema eléctrico del recinto, sobre todo a través de una nueva línea en la torre vigía. Un mayor número de camiones podrán enchufarse a la red central cuando haya citas como el Campeonato de España. También se construirá una caseta para la organización, ya que hasta ahora en las grandes pruebas había que instalar una carpa.

Otro proyecto es mejorar el riego de la pista utilizando una charca cercana, que está fuera del circuito, aunque se trata de una iniciativa de mayor complejidad. «Estamos muy satisfechos», destacó Lancho.