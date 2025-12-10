Paula Josemaría destaca el «respeto» con Ari Sánchez en su adiós como pareja

La extremeña Paula Josemaría y la catalana Ari Sánchez hablaron por primera vez de forma pública después de que se conociese que no continuarán compitiendo juntas en el circuito Premier Padel. En una comparecencia llena de nostalgia y respeto mutuo, ambas mostraron un enorme deseo de terminar con un triunfo más su trayectoria de cinco años codo con codo en las pistas. Será en el Barcelona Padel Tour, que se disputa esta semana en la capital catalana.

Josemaría, originaria de Moraleja, se mostró emocionada pero a la vez realista sobre esta separación: «Es un momento difícil. Al final con Ari hemos compartido muchísimos momentos buenos y malos, pero sobre todo buenos, la verdad. Y al final, están todas esas emociones que hemos pasado juntas, casi más que muchas parejas».

Su balance fue extremadamente positivo, como confirman los resultados. Solamente este año se han descabalgado de la primera posición del circuito. Josemaría descartó cualquier conflicto para explicar la ruptura. «Creo que hemos estado muy bien. Nosotras en mantenernos al margen de lo que la gente piense, de lo que la gente diga. Hemos estado ahí hasta el último torneo peleando el número uno en silencio, calladas, y me quedo con toda esa parte de ‘da igual lo que digan’. Somos buenas, jugamos bien, estamos a lo nuestro, confiamos la una en la otra», explicó.

La chispa

Preguntada por los motivos, Josemaría sostuvo que «quizá nos faltaba una especie de chispa» y «esa cosita que te da cuando empiezas algo o cuando llevas poco tiempo con alguien, una especie de motivación que a lo mejor no la teníamos tan intacta como siempre. Hemos seguido ganando títulos y llegando a finales, pero creemos que es el momento de hacerlo, aunque entiendo que es complicado porque nunca sabes si es la mejor decisión o no».

Paula Josemaría, en el calentamiento previo a un partido. / Premier Padel

Y es que reiteró que «es muy difícil todo lo que veníamos haciendo», reconociendo que «este año parecía como que quizás se esperaba mucho más de nosotras. Me refiero a cuanto a títulos, porque venimos acostumbradas a ganar muchísimo». Según relató, «en el momento en el que ganamos un poco menos, parecía que ya no estábamos a la altura, que ya no éramos Ari y Paula. Y hemos estado muy bien en mantenernos al margen. Hemos estado hasta el último torneo peleando el número uno en silencio».

Según la extremeña, «me llena por dentro que al final de este proyecto nos tengamos este cariño y nos queramos así. Es un momento triste, pero a la vez estoy supercontenta de la forma que lo hemos hecho de todo lo que nos llevamos». En su reflexión indicó que, aparte de la parte deportiva «con muchísimos títulos», está lo personal, «todo en estos años».

«Solo tengo buenas palabras y eso también muchas veces es sorprendente porque veo muchas parejas y se critican o se dicen cosas muy malas o en los banquillos se pelean y creo que nosotras, en estos años, nos hemos tenido un respeto la una a la otra increíble. Y nos lo vamos a seguir teniendo más allá de que estemos ahora en el otro lado de la red», apostilló.

Respeto mutuo

En la misma línea estuvo Ari Sánchez, que previó que el de Barcelona será «un torneo muy especial, de los más especiales que he visto. Tengo una conexión rara con Barcelona porque he vivido momentos buenos, pero también momentos tristes». Echando la vista atrás, afirmó que de todo lo vivido al lado de Paula se quedaría «con el primer título, que fue el primer torneo que jugamos y que lo ganamos. Eso sí que fue un estreno espectacular».

Paula Josemaría y Ari Sánchez. / Premier Padel

Ambas jugadoras pusieron de relieve que, a pesar de la dificultad de haber tomado la decisión de separarse, han mantenido «el respeto y el cariño mutuo durante todos estos años». «Nosotras lo publicamos [en las redes sociales] para que la gente también lo supiera y que disfrutaran con nosotras. El último torneo. Y creo que ha salido todo perfecto. Es increíble la cosa con todos los mensajes de la gente y el cariño que ha expresado la prensa, que siempre nos ha cuidado mucho», afirmó Ari Sánchez.

Aunque no quisieron adelantar planes de futuro y con quiénes jugarán la próxima temporada, ambas jugadoras asegurado que este último torneo será para «disfrutar y despedirse» de una de las parejas más exitosas y queridas del pádel mundial. Pero ya se ha publicado que la próxima pareja de Paula Josemaría es Bea González y la de Ari Sánchez, Andrea Ustero.