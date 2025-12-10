Sara Gabrielly, del Arroyo, MVP de la jornada

Las estratosféricas cifras logradas por la brasileña Sara Gabrielly en el pasado partido del sábado ante el VP Madrid, en el cual el Extremadura Arroyo rompió de cuajo la dinámica negativa de ocho derrotas consecutivas, no han pasado por alto al servicio de estadísticas de la RFEVB, hasta el punto de nombrarla MVP del Grupo ‘A’.

Gabrielly sumó 34 puntos, siete de media por set, anotó un punto de bloqueo, un 50 de eficacia en recepción y un 49 de eficacia en ataque.

"Punto de inflexión"

Esta actuación estelar de la opuesta brasileña coincide con una victoria de la escuadra arroyana largamente esperada, que fue calificada por el presidente del club extremeño, Adolfo Gómez, como de “punto de inflexión”.

En opinión de Gómez, varias han sido las causas que han incidido en la dinámica dinámica que ha caracterizado al equipo, "como por ejemplo la pretemporada, que no fue la correcta, ni en la preparación ni en resultados, una pretemporada en la que no se cumplieron sus objetivos, pues estuvo condicionada por el retraso en la incorporación de las jugadoras extranjeras".

"Esta incorporación tardía por motivos burocráticos en los visados, en el caso de Sara Gabrielly, el día antes del inicio de la competición oficial, propició que la adaptación al entorno y al equipo se retrasase en demasía, teniendo que utilizar las primeras jornadas de la liga regular para dicha adaptación y conocimiento de la competición por parte de los fichajes", añade Gómez.

Adolfo Gómez, presidente del Extremadura Arroyo, en la presentación del equipo. / Nina Bañegil

Asimismo, el presidente subraya que se trata de un equipo nuevo, muy joven, con ocho jugadoras de la casa entre edad júnior y juvenil, dirigido por un entrenador nuevo en la estructura del club.

Otra de las causas de la negativa racha a juicio de Adolfo Gómez "se encuentra en la frustración de la derrota cosechada en la tercera jornada, partido frente a Torrelavega, en Arroyo de la Luz, que tras ir ganando de manera solvente por 2-0 y 17-10, perdemos por 2-3, sumiendo al equipo y staff técnico en un mar de dudas".

"Y para colmo de males -continúa-, la carencia de inversión privada, que ya anunciábamos en la presentación oficial del equipo en los últimos días de septiembre, sigue sin conseguirse, condicionando la marcha económica de la entidad".

A juicio del máximo mandatario, la victoria frente a VP Madrid, "luchada frente a todas las situaciones adversas de partida, debe marcar un punto de inflexión en la plantilla y afición para subir la moral; frente a las dudas generadas en jornadas precedentes, el equipo va ganando en patrón de juego, en dirección desde la banda, en dinámicas más positivas, en pasos adelante de jugadoras importantes y en el acoplamiento y adaptación de las extranjeras al esfuerzo de técnico y plantilla por superarse semana a semana".

"No hay que perder la calma, desde dentro estamos arbitrando fórmulas para que esto sea posible; a nadie le gusta perder, pero en las malas y en la buenas debemos estar con el equipo, solo entre todos sacaremos al Extremadura Arroyo de las posiciones de descenso y obtendremos la permanencia en la Superliga 2. Ese es el futuro, ese es nuestro objetivo", concluye Adolfo Gómez..

La próxima jornada el Extremadura Arroyo rendirá visita a la cancha del UCAM Torrejón.