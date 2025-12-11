Ávila: «Debemos ir día a día y respetar los procesos»

El Badajoz afronta este domingo un duelo de altura ante el Jaraíz, líder del campeonato, y Miguel Ángel Ávila ha comparecido ante los medios para analizar en qué estado llegan los suyos y qué espera encontrarse por parte del cuadro pimentonero. El técnico del Badajoz, que concedió la rueda de prensa un día antes de lo habitual debido a la visita que la plantilla blanquinegra hará hoy al Hospital Materno Infantil, ha comenzado su intervención asegurando que la semana de trabajo ha sido «amena y productiva» y que el grupo «va adquiriendo los conceptos que queremos implantar».

En lo que a bajas respecta, además de la de Barrena (que estará dos partidos fuera por sanción) Ávila ha confirmado la ausencia de David Calles, que continúa con su recuperación particular, y las dudas de Tienza y Alegría. «Confiamos en que estén», manifestó el preparador blanquinegro sobre el meta y el delantero.

También analizó Ávila al Jaraíz, que llegará el domingo al Nuevo Vivero como líder del Grupo 14 de Tercera. El cacereño se deshizo en halagos hacía los pimentoneros, alabando la figura de Dani Baños y su capacidad para crear «un equipo competitivo que ha sabido consolidarse». «Han dado un paso a delante en la categoría gracias a la experiencia de jugadores muy contrastados. Es un equipo duro que tiene claro a lo que juega. Tendremos que minimizar sus virtudes, sobre todo en las áreas, y ser contundentes», expresó.

Tras sumar dos victorias seguidas, el Badajoz se juega lograr tres consecutivas por primera vez en lo que va de temporada ante el mejor equipo del grupo. Sobre si podría suponer un punto de inflexión en la temporada blanquinegra, Ávila aseguró que serían «tres puntos muy importantes por lo que recortamos a un equipo de arriba», pero también quiso ser prudente y manifestó que su equipo debe «ir día a día y partido a partido» y «respetar los procesos». «Todos queremos vernos en puestos de playoff pero debemos seguir trabajando», aseguró.

Por último, el entrenador del Badajoz quiso agradecer a toda la afición desplazada a Montehermoso su apoyo y respaldó la decisión de decretar el partido como Medio Día. «Se ha tomado esa medida y hay que respetarla», concluyó.