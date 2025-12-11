Cacereño, es la hora de sentir el calor del hogar

Último partido del 2025 en el estadio Príncipe Felipe. El Cacereño recibe al Zamora a las 21.15 horas de este viernes viendo ya muy atrás lo que sucedió hace apenas unos meses en el mismo escenario: el gozoso ascenso a Primera Federación ante el Estepona. Ya en la nueva categoría, el recinto de Las Capellanías solo ha dado disgustos: primero con una resiembra del césped que resultó fallida y después, cuando por fin estuvo listo, encadenando una serie de encuentros en los que los verdes no han conocido la victoria todavía.

Dos empates (Tenerife y Ourense) y tres derrotas (Avilés, Osasuna B y Racing Ferrol) es el balance que un equipo que aspira a la permanencia no se puede permitir en su guarida. Así es que, como reiteró este jueves Julio Cobos, toca empezar a ganar. Tras casi completar la primera vuelta solo se contabiliza la victoria como local que tuvo lugar en Almendralejo frente al Mérida.

«Nos gustaría poder ofrecer a nuestra afición una victoria que creo que en algunos casos ha sido más que merecida por lo que hemos hecho en los partidos. Pero hasta el momento no se ha dado y vamos a tratar por todos los medios de lograrla, además de que la necesitamos mucho», confesó el técnico del CPC.

Aunque sea con minutos limitados, podrá recuperar a dos futbolistas que no jugaron en la jornada anterior ante el Racing Ferrol, Deco e Iván Fernández. Ajenjo -que ya se ha reincorporado a los entrenamientos- y Sanchidrián deberán seguir esperando y puede que sus respectivas vueltas no se produzcan hasta el 2026.

El vaso medio lleno

El Cacereño intenta llevar con naturalidad estar tan abajo en la clasificación, en la antepenúltima plaza. Un modo de consolarse es reparar en que solo está a tres puntos de la zona segura que marca la Ponferradina. «Cuando voy bien no me gusta sacar mucho pecho ni cuando voy mal me hundo. Creo que estamos en la pelea. Me hubiese gustado estar mejor posicionado, lógicamente, pero esto se podía dar, somos unos recién ascendidos. Sabemos que nuestro objetivo es la permanencia a final de temporada. No va a ser fácil, pero creo que lo vamos a lograr», aventuró Cobos.

Las imágenes del Cacereño - Ferrol este sábado / Jorge Valiente

Reconoció que tanto mal resultado en el Príncipe Felipe está provocando desconfianza entre sus jugadores, pero también se mostró convencido de que se dejará atrás la racha negativa. «Si tengo que jugarme algo, prefiero jugármelo en mi casa que fuera de casa», proclamó.

Atrás queda el tropiezo ante el Ferrol. «Durante la semana el primer día estás más serio, el segundo ya viene un poco mejor y el tercer día ya estás metido de pleno en el siguiente partido», detalló.

Al menos no tendrá la preocupación extra de tener enfrente a Sancho, uno de los futbolistas claves para subir y que se marchó al Zamora, pero que es baja. «Con nosotros una temporada magnífica. Hicimos todo lo posible para que se quedase porque nos hubiese venido muy bien, pero fue imposible. Entiendo que la vida de un futbolista es corta y que tiene que buscar la mejor opción. Le deseo lo mejor... después de este partido», indicó el técnico verde, que elogió también el rendimiento que está teniendo en su nuevo club.

El rival

El Zamora sustituyó en la décima jornada a Juan Sabas, por Óscar Cano. En su análisis, Cobos destacó que «es un equipo al que le gusta tener el balón», que «está jugando con tres centrales y dos carrileros que le dan mucha amplitud»y que «sus tres jugadores de atasque son muy incisivos y verticales». «Es un equipo confeccionado al principio de temporada para pelear y meterse en el ‘playoff’ de ascenso», añadió. En su último encuentro no pudo en casa con el Real Madrid Castilla (2-2), pero antes llevaba dos victorias seguidas contra equipos de abajo, Talavera (2-1) y Osasuna (1-3).

Una curiosidad del choque es que lo dirigirá una extremeña, María Eugenia Gil, nacida en Mérida, aunque afincada en Galicia.

La cita tendrá un matiz solidario y se recogerá comida que será distribuida entre los necesitados por el Banco de Alimentos.