Polideportivo
Cáceres recibe en Bruselas el título de Ciudad Europea del Deporte en 2026
La ciudad de Cáceres recogió este jueves en Bruselas el galardón que la reconoce oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción otorgada por ACES Europe que pone en valor las políticas municipales de promoción deportiva y la implicación de la ciudadanía en su práctica.
La encargada de recoger el premio en nombre del Ayuntamiento fue la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, en un acto celebrado en la sala Alcide de Gasperi Hall del Parlamento Europeo.
Tras la recogida del reconocimiento, Rodríguez mostró su satisfacción por esta distinción, pues “se ha sabido valorar que el deporte en Cáceres es mucho más que competición: es salud, inclusión, educación y convivencia. Por eso, este reconocimiento no es solo un premio al trabajo realizado, sino un impulso para seguir creciendo y para afrontar nuevos retos y proyectos, tanto en materia de infraestructuras deportivas como de oportunidades para todos los deportistas de cualquier edad”.
También agradeció a ACES Europe esta distinción, “que supone un respaldo a las políticas deportivas que venimos desarrollando y, sobre todo, al compromiso de la ciudadanía cacereña con la práctica del deporte como forma de vida”.
Proyecto común
La concejala subrayó de manera especial el esfuerzo de los clubes, asociaciones, centros educativos, técnicos y profesionales de Cáceres, “que hacen posible que nuestra ciudad mantenga una actividad deportiva intensa y diversa a lo largo del año”. Y, en concreto, se ha referido al papel que juegan los jóvenes, que “representan los valores del deporte desde su base y cuyo entusiasmo es el motor de las Escuelas Deportivas Municipales”.
Finalmente, Rodríguez aseveró que “este galardón permitirá mostrar a Extremadura, a España y a toda Europa el potencial deportivo de Cáceres y el entorno único en el que se desarrollan muchas de nuestras competiciones y actividades. Recibimos este reconocimiento con ilusión y responsabilidad, pensando en el 2026 como un año de oportunidades, de colaboración y de celebración en torno a los valores del deporte”.
Emoción también para Jaraíz, Villa Europea del Deporte
Jaraíz de la Vera también tuvo su momento emocionante. Y es que la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, ACES, designó al municipio como Villa Europea del Deporte en 2026 por sus instalaciones deportivas, programas inclusivos y eventos deportivos que promueven la participación de todas las edades y niveles de habilidad.
