El Cáceres sostiene que confía en Jacinto Carbajal

Jacinto Carbajal continuará en el banquillo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. O al menos eso es lo que aseguraron varios de sus principales responsables, que estuvieron reunidos este jueves durante casi dos horas en la sede del club. Cuando salieron, a preguntas de este diario, contestaron que no se había tomado ninguna decisión sobre un posible cambio de entrenador y que en lo único que se había tratado era «ver cómo podemos mejorar los resultados del equipo». Esto sería preferentemente vía nuevas incorporaciones de jugadores, como la que se produjo la semana pasada de Lance-Amir Paul.

La comparecencia en el exterior del local de la calle Oaxaca fue informal. Al encuentro asistieron en persona los directivos Pedro Núñez, Abelardo Martín, Carmen de la Torre y Francisco Javier Rodríguez, además del director deportivo, Lorenzo Díaz. Por vía telefónica, según contaron, se contactó en el transcurso de las deliberaciones con el presidente, José Manuel Sánchez, que no pudo asistir.

En principio, la hoja de ruta es acabar el año con tranquilidad y, si es posible, mejorando el actual balance de 4 victorias y 6 derrotas que tienen al Cáceres en el noveno puesto de la clasificación. No será sencillo, ya que lo que resta son dos encuentros a domicilio ante dos de los mejores equipos del grupo Oeste de la Segunda FEB. Uno lo es por rendimiento, el líder Coto Córdoba (domingo 14, 12.30 horas) y el otro, por historial, el UEMC Baloncesto Valladolid (sábado 20, 19.00).

Imagen de la sede del Cáceres durante la reunión de este jueves, pasadas las 20.30 horas. / J. O.

Petición de perdón

Carbajal se mostró abatido tras la derrota del miércoles ante el Clavijo (67-78), que prolongaba así un arranque aciago en los partidos en el Multiusos (cinco de cinco). «La verdad es que lo siento, lo siento mucho por la afición, por la directiva, porque no es justo, no somos capaces de jugar buen baloncesto en casa, nos está pesando mucho», empezó diciendo sin tapujos ante los periodistas.«Venimos haciendo buenos partidos fuera y en casa, por los motivos que sea, no terminamos de empezar un partido con la iniciativa, con marcador de cara, con buenas sensaciones. Se repiten patrones», añadió. A continuación volvió a un discurso más habitual en él:«nos queda más que seguir trabajando, buscar soluciones y ayudar a los chicos».

Sobre el choque en sí, consideró clave que el Clavijo dispusiese de muchos más tiros de campo debido a su dominio del rebote ofensivo y a las pérdidas de balón del propio Cáceres. También lamentó que «faltase energía para contestar sus tiros y estar un poquito más cerca en el marcador».

«Empiezas a sumar, se te va haciendo bola y acaba pasando lo de otras semanas. Nos cuesta sacar la buena imagen que el equipo sí está dando fuera, donde da unas sensaciones distintas», aseveró. Culpó de todo a cuestiones «anímicas y mentales», pese a que «afrontamos los partidos con muchas ganas y alegría».