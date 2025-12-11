Ciclismo
Cuatro piezas más para el Extremadura Pebetero
José Ramón Jiménez, Bruno Tord Schultz, Daniel Nieto y Manuel Peña se incorporan a la escuadra extremeña de Élite y Sub 23
El equipo ciclista Élite y Sub 23 Extremadura Pebetero anunció este jueves la incorporación de cuatro nuevos corredores para la temporada 2026, siguiendo fiel a su línea de trabajo: apostar por ciclistas jóvenes, en formación y con proyección de futuro.
El conjunto extremeño mantiene aún la plantilla abierta y continúa trabajando en nuevas incorporaciones que refuercen su estructura de cara a 2026, con la mirada puesta en seguir formando talento y consolidarse como un referente en las categorías en las que compite.
José Ramón Jiménez, regreso al ciclismo desde el triatlón
El jienense José Ramón Jiménez, de 21 años (Úbeda, 12/06/2004), llega procedente del triatlón, disciplina en la que ha competido a nivel nacional e internacional. El corredor quiere retomar su trayectoria en el ciclismo de carretera, donde ya destacó en su etapa junior. El equipo confía en que su adaptación será rápida y que los datos que ha mostrado puedan impulsar su rendimiento en su vuelta al ciclismo.
Bruno Tord Schultz, potencia nórdica afincada en España
El sueco Bruno Tord Schultz, de 19 años (11/11/2006), residente en Marbella, afrontará su segunda temporada en la categoría Élite y Sub 23 tras debutar este año con el equipo Tenerife. Se trata de un buen rodador, todavía en formación, que puede ofrecer un rendimiento sólido en carreras de perfil llano.
Daniel Nieto, un especialista en la contrarreloj
Desde Úbeda llega también Daniel Nieto, de 19 años (20/09/2006), quien ha militado esta última temporada en el Valverde Team en su debut como sub 23. Destaca por sus aptitudes como contrarrelojista, especialidad en la que ya fue campeón de Andalucía en categoría junior, tanto en la modalidad de contrarreloj individual como en línea. El equipo confía en que su progresión continúe en una categoría donde busca consolidarse.
Manuel Peña, juventud con perfil escalador
El granadino Manuel Peña, de 20 años (29/03/2005), completa el grupo de incorporaciones. Procede del Brócoli Mecánico, con el que ha competido a nivel nacional dejando actuaciones destacadas. Su perfil es el de un corredor escalador, con margen de mejora y un crecimiento que el Extremadura Pebetero espera potenciar en su proyecto deportivo.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El centro de Cáceres se transforma: avanza la promoción de 17 nuevas viviendas al lado de Cánovas
- Carlos Boticario, dueño de Offipapel en Cáceres, emocionado con las muestras de cariño recibidas: 'Han venido entre 400 y 500 personas a desearme una buena jubilación
- Robe y Plasencia: de nacer en casa a tocar en la tuna y vender 'vales' para sacar su primer disco
- He llorado tanto’, Robe
- El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana