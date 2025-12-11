Cuatro piezas más para el Extremadura Pebetero

El equipo ciclista Élite y Sub 23 Extremadura Pebetero anunció este jueves la incorporación de cuatro nuevos corredores para la temporada 2026, siguiendo fiel a su línea de trabajo: apostar por ciclistas jóvenes, en formación y con proyección de futuro.

El conjunto extremeño mantiene aún la plantilla abierta y continúa trabajando en nuevas incorporaciones que refuercen su estructura de cara a 2026, con la mirada puesta en seguir formando talento y consolidarse como un referente en las categorías en las que compite.

José Ramón Jiménez, regreso al ciclismo desde el triatlón

El jienense José Ramón Jiménez, de 21 años (Úbeda, 12/06/2004), llega procedente del triatlón, disciplina en la que ha competido a nivel nacional e internacional. El corredor quiere retomar su trayectoria en el ciclismo de carretera, donde ya destacó en su etapa junior. El equipo confía en que su adaptación será rápida y que los datos que ha mostrado puedan impulsar su rendimiento en su vuelta al ciclismo.

Bruno Tord Schultz, potencia nórdica afincada en España

El sueco Bruno Tord Schultz, de 19 años (11/11/2006), residente en Marbella, afrontará su segunda temporada en la categoría Élite y Sub 23 tras debutar este año con el equipo Tenerife. Se trata de un buen rodador, todavía en formación, que puede ofrecer un rendimiento sólido en carreras de perfil llano.

Daniel Nieto, un especialista en la contrarreloj

Desde Úbeda llega también Daniel Nieto, de 19 años (20/09/2006), quien ha militado esta última temporada en el Valverde Team en su debut como sub 23. Destaca por sus aptitudes como contrarrelojista, especialidad en la que ya fue campeón de Andalucía en categoría junior, tanto en la modalidad de contrarreloj individual como en línea. El equipo confía en que su progresión continúe en una categoría donde busca consolidarse.

Manuel Peña, juventud con perfil escalador

El granadino Manuel Peña, de 20 años (29/03/2005), completa el grupo de incorporaciones. Procede del Brócoli Mecánico, con el que ha competido a nivel nacional dejando actuaciones destacadas. Su perfil es el de un corredor escalador, con margen de mejora y un crecimiento que el Extremadura Pebetero espera potenciar en su proyecto deportivo.