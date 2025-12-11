El derbi pacense abre la novena jornada en Primera Nacional

La Primera Nacional masculina levanta el telón de su novena jornada con un duelo de máxima intensidad en la zona alta de la tabla. El BB Baloncesto Badajoz recibirá al Vítaly La Mar BCBadajoz UEX este sábado a las 18.00 horas en el Pabellón Municipal Las Palmeras de Badajoz, en un derbi que puede definir posiciones entre los favoritos del campeonato.

A la misma hora, el Electromercantil CB Plasencia intentará hacerse fuerte en casa frente al Verde y Sostenible Mérida Masculino, encuentro que se jugará también este sábado a las 18.30 en el Pabellón Ciudad de Plasencia. En paralelo, el Graginsa U.B.A. Almendralejo se medirá al Escayolas Paco ADC Baloncesto, igualmente este sábado a las 18.30, en el Pabellón Extremadura.

Completa la jornada del sábado el choque entre Maven Premium Guadalupe y Politécnica UEX SM Basket, fijado para este sábado a las 19.00 en el Pabellón Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz. Mientras, el Finca Sagrado Cáceres será el equipo que descanse esta semana.

El cierre de la jornada será el domingo, cuando el San Antonio Cáceres Basket reciba al CBA Spain a las 19.00 en el Colegio San Antonio de Padua.

Liga Ribésalat

En la Liga Ribésalat femenina, el fin de semana llega cargado de actividad, especialmente para el Toyota Novomotor San Antonio y el Baloncesto Badajoz, que afrontan una doble cita liguera debido a los adelantamientos de jornadas.

La octava jornada se abre con el desplazamiento del MF Renovables Al-Qázeres, que visitará al Baloncesto Polígono este sábado a las 17.00 en el Pabellón Municipal de Santa María de Benquerencia, en Toledo.

A la misma hora y también en Toledo, el Baloncesto Badajoz se enfrentará al C.B. CEI Toledo Universidad Laboral también el sábado a las 17.00 en el Pabellón IES Universidad Laboral.

Las pacenses completarán el fin de semana con su partido adelantado de la jornada 13, nuevamente contra el Baloncesto Polígono, que se disputará el domingo a las 12.00, también en Santa María de Benquerencia.

Por su parte, el Toyota Novomotor San Antonio visitará al Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete este sábado a las 19.30 en el Pabellón Juan de Toledo. Su segundo compromiso llegará el domingo, correspondiente a la jornada 11, frente al EBA a las 13.00 en el Pabellón Parque Sur de Albacete.