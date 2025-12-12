El Cacereño continúa sin salida

0-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Javi Barrio (min. 69, Diego Gómez, Joserra (46, Ousama), Valdera, Deco (Sanvi, 46), Sanchís, Berlanga, Iván Fernández (Carlos González, 29) y César Gómez (Morales, m. 80). 2-ZAMORA:Fermín, Sergi López (Mario García, m. 67), Merchán, Athuman, Codina, Luismi, Carlos Ramos (Clavería, m. 67), Markol, Kike Márquez, Carbonell (Rufo, m. 77) y Farrell (Eslava, m. 77). GOLES: 0-1-Min. 9: Codina. 0-2-Min. 21: Kike Márquez. ÁRBITRA: María Eugenia Gil (Gallega). Amarillas a Barrio, Osama y Nieves por los locales y Luismi, Eslava y Codina por el Zamora. INCIDENCIAS:Minuto de silencio por la muerte del músico Robe Iniesta y el abuelo del jugador local Marchena. Hubo campañas en favor del Banco de Alimentos y Cruz Roja con la recogida de comida y juguetes.

«Me equivoco una y otra vez / y te puedo asegurar que el paso de los años no impide que vuelva a tropezar / ni que me vuelva a romper contra otro desengaño». Lo escribió y cantó el músico Robe Iniesta, recordado en los prolegómenos del Cacereño-Zamora tras su fallecimiento este pasado miércoles, en su ‘Nada que perder’, de su último disco, ‘Se nos lleva el aire’ (2023). Se quería rebelar el decano extremeño, en tanto que tenía mucho que perder, pero no fue así:cayó. Volvió a caer (0-2) y sigue sin reaccionar como local.

El genio de Plasencia podría en el fondo de su talento infinito referirse metafóricamente al CPC, club con una retahíla de desdichas en su serpenteante historia, pero que el pasado 30 de mayo cambió su rumbo perdedor y desdichado y que ahora se resiste a entrar en depresión, vista la cruda realidad de la Primera Federación. De momento lo tiene complicado.

Robe, allá donde esté, no ha dejado de sonar antes de cada uno de los partidos en el Príncipe Felipe. A los futbolistas verdes les tocaba ser guerreros. Llegó la tormenta a Cáceres durante todo el día y también a lo largo de los primeros meses de competición y se dijo adiós al cielo azul de la pasada temporada. A la hoguera podían caer los jugadores de Julio Cobos.

El técnico, que mantuvo la última defensa, puso en liza un once del que desaparecieron Carlos González (el poder del arte quedaba fuera) y Rementería, volvieron Iván Fernández y Deco y continuó Valdera. En los visitantes, que no pudieron contar con el lesionado Sancho (bendito futbolista, clave en el ascenso del CPC), Óscar Cano quedó fuera a Eslava, pero Farrel, Kike Márquez y Carbonell tienen dinamita pura.

Se cocinaba el partido a fuego lento. La ley innata del fútbol invitaba a los locales a llevar el peso del partido. Yeso se pretendió sobre un césped mejoradísimo. Al menos una buena nueva en la noche cacereña. Claro, eso fue en el inicio.

Valdera hizo la primera oportunidad con un lanzamiento envenenado a la escuadra que despejó espectacularmente Fermín. Habían transcurrido apenas dos minutos de juego.

Salió otra vez cruz. Una falta tras una desconexión atrás verde provocó el 0-1. Tras el rechace, Codina hizo el 0-1. Salir, atacar, el rollo de siempre: encajar. El Zamora se creció y ahogó al CPC, haciéndose dueño del balón. La zozobra verde era evidente.

El arte de Márquez

Emi amenazó con el empate en un par de arrancadas, pero volvió a estar providencial Fermín en la segunda de ellas. Pero como ocurriera en a anterior ocasión, el zarpazo vino procedente del norte de la Ruta de la Plata. Kike Márquez hizo el 0-2 en una gran acción individual. Qué calidad del Robe (¿O Andrés?) Iniesta del Zamora. Menuda ‘pedrá’ a la línea de flotación del decano extremeño.

Sonaron pitos en el Príncipe Felipe. Para colmo, Iván Fernández volvía a lesionarse. Qué desdicha. El Cacereño estaba sin salida.

El bloque visitante estaba cómodo gobernando el duelo. No tenía problemas. Kike Márquez se lucía, para escarnio local. Así se bajaba el telón.

Cambios sin resultado

Cobos introdujo a Ousama y Sanvi tras el asueto. Tocaba arrebato moviendo ficha. Había señales de humo. Había más osadía del Cacereño, pero muy escasa (o nula) pegada. Hubo orgullo, pero con eso no suele valer.

Lo intentaban Berlanga y Emi. Bullía César Gómez. Todo sin éxito. Contemporizaban los visitantes. Pura lógica futbolística.

Entró Diego Gómez por Javi Barrio, defensa por delantero. Había que meter deltoya. La tuvo César Gómez, pero se durmió adornándose ante Fermín en vez de lanzar. No había manera. No había salida para el Cacereño, ahogado en su propia impotencia.

Al final, el material defectuosoque representó el Cacereño no pudo con un rival que le noqueó en el primer tiempo y después se dedicó al clásico ‘stand by’. Terminó la noche como se intuía:sin ti, victoria, anhelada victoria.