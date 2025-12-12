El Girona se asoma a la permanencia tras remontar en Anoeta con dos goles de Tsygankov

El ucraniano Viktor Tsygankov, con un doblete en la segunda parte, dio la victoria este viernes al Girona en Anoeta tras remontar el 1-0 de Guedes (1-2), en el partido que abrió la decimosexta jornada.

La primera acción peligrosa del duelo llegó en el minuto 2 con una buena jugada trenzada de la Real que acabó con un desviado disparo de Take Kubo con la derecha, su pierna mala. Los realistas entraron mejor al partido y en la siguiente jugada Brais Méndez propició el primer remate a puerta, que detuvo sin problemas Gazzaniga.

El Girona logró tranquilizar el juego por medio de la posesión y poco a poco se fue asentando en el partido. Eso sí, en el minuto 11 el cuadro donostiarra volvió a acercarse al gol tras una recuperación en campo contrario. Brais Méndez se quedó a un par de palmos de empujar a placer el balón tras un centro de Sergio Gómez.

En el minuto 18, Tsygankov remató por vez primera para los suyos y Remiro tuvo que sacar una buena mano para evitar el tanto de los visitantes. El dominio del balón en la primera media hora fue de los realistas, pero no estuvieron acertados en el último pase.

Cuando mejor parecía estar el equipo de Michel, Zubeldia dejó mano a mano a Guedes y éste, con un tiro al primer palo, batió a Gazzaniga para hacer el 1-0 (minuto 34). El Girona trató de reaccionar antes del descanso, pero no consiguió generar acciones de peligro.

En la segunda mitad, Sergio Francisco introdujo a Karrikaburu en detrimento de un tocado Barrenetxea, con molestias ostensibles en el tobillo derecho. El Girona arrancó mejor los segundos 45 minutos y los locales apostaron por intentar robar alto para salir en transición.

El primer disparo fue de Bryan Gil desde la frontal del área, pero su golpeo fue defectuoso (minuto 57). Los visitantes apretaron y el capitán Arnau Martínez pudo igualar la contienda con un duro derechazo que se marchó a medio metro del palo derecho de Remiro.

Ounahi disparó fuera desde el balcón del área tras otra buena combinación de los de Michel y a la contra la Real pidió penalti por una caída de Kubo. El colegiado no indicó nada. Ninguno de los dos equipos logró tener finura en el último tercio del campo, hasta que Tsygankov igualó el partido en el minuto 75 en una gran transición de los visitantes.

A partir de ahí, la Real intentó ir a por la victoria, pero el Girona tenía muchos huecos para armar contragolpes. Jon Martín remató manso de cabeza a la salida de una falta lejana (minuto 82) y Tsygankov marcó el 1-2 de tacón para culminar la remontada del Girona.

Álex Moreno le dio un gran pase que el ucraniano no desaprovechó para poner por delante a los suyos y sellar su doblete en Anoeta (minuto 84).

Con este resultado (1-2), el Girona sale de la zona de descenso y se coloca con 15 puntos, mientras que los donostiarras cosechan la tercera derrota consecutiva y se quedan con los 16 que tenían.

La Real cerrará el año ante el Levante a domicilio y el eqipo catalán recibirá al Atlético de Madrid en Montilivi.