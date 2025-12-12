El Mérida estará muy apoyado en Talavera

La afición del Mérida vuelve a demostrar que está muy ilusionada con su equipo, el cual también le está dando motivos para ello a lo largo de los dos últimos meses. Para esta jornada, los emeritenses viajarán a El Prado para enfrentarse al Talavera, siendo el desplazamiento más corto fuera de Extremadura, con un buen horario para viajar, pues el encuentro comienza a las 12.00 horas. Según los datos facilitados por el club a media mañana de este viernes, a falta de vender las últimas 50 entradas, ya se sabe que habrá más de 300 romanos en el feudo talaverano.

La valoración de Fran Beltrán con respecto a la movilización del aficionado pasaba por afirmar que “es espectacular. Normalmente digo que el aficionado tiene que ser el jugador número 12 cuando jugamos en casa, pero esta semana, dada las bajas, puede que sea el jugador número 10”.

Reconocía el entrenador levantino del Mérida que «la influencia del público está siendo muy alta, creo que no es casualidad que, independientemente del entrenador, los números del Mérida en casa son muy buenos. Sentimos a la gente motivada, conectada e identificada con el equipo, para nosotros es una alegría y ojalá le podamos brindar la victoria, porque para nosotros ver a tanta gente animando y viajando es muy importante», explicó.

Concienciación

Del mismo modo, el entrenador romano quiso destacar que «el jugador debe ser consciente de lo que sacrifica mucha gente gastando su dinero para ver a su equipo».

De cara al partido este domingo, Beltrán recupera a Miki Muñoz, pues , comentó, «es la primera semana que está en perfectas condiciones», dijo.

Además, Martín Solar, que salió renqueante del último partido, «está bien», informó el propio técnico el Mérida. Los que no se recuperan son Javi Lancho, Rui Gomes ni Víctor Corral. A estos hay que sumarles las ausencias de los sancionados Carlos Doncel y Chiqui.

Tras el encuentro liguero, el equipo talaverano tendrá que disputar la ilusionante eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Madrid. Beltrán también indicó que no sabe si les afectará a los jugadores locales el hecho del enfrentamiento ante el equipo madridista, aunque indicó que «es posible que algún jugador sea cauto, porque tres días después juegan el partido de sus carreras».

Sin confianzas

Para poder llegar a ese encuentro histórico, el Talavera tuvo que eliminar a un equipo de Segunda División como el Málaga en su campo, lo que pone en sobre aviso al cuadro emeritense para que no haya confianzas porque su rival sea el colista tras acumular una racha negativa de seis derrotas consecutivas en liga:»tenemos que centrarnos en nuestra racha positiva, sabiendo que en esta categoría se sufre mucho a domicilio», enfatizó también Beltrán en la valoración previa del choque.

A pesar de la buena racha en la que se encuentra el cuadro emeritense, uno de los aspectos a mejorar es el balón parado a nivel defensivo, un aspecto que “vamos corrigiendo, pero los procesos lo irán mejorando porque le estamos dando mucha importancia en los entrenamientos».

Se avecina, pues, un encuentro de altos vuelos en Talavera de la Reina. El Mérida, si consigue ganar, habrá dado un paso de gigante para consolidarse así entre los más importantes equipos del grupo en lo que queda de liga. Ypodrá aspirar a todo.