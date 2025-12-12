El Al-Qázeres juega contra el líder en el debut de Laura Salmerón

Ganar al líder invicto, el Azulmarino Mallorca o, cuando menos, discutirle la hegemonía del duelo. Ese es el morrocotudo reto que se ha planteado para este sábado (18.00 horas, Multiusos) el Alter Enersun Al-Qázeres. Será complicado, pero el equipo de Jesús Sánchez, inmerso en una dinámica notable e instalado en la zona de ‘playoff’, sexto con seis triunfos y cuatro derrotas, no tiene presión. Enfrente, un plantel llamado al ascenso con sus 11 victorias y aún sin perder.

El Al-Qázeres, pese a sus carencias de equipo de perfil medio de la Liga Challenge y la baja más que importante de Raquel Laneiro, espera al menos dar respuesta al ingente potencial de las baleares. De momento, ya ha anunciado este viernes el fichaje de otra base-escolta, teórica sustituta de la portuguesa. Se trata de Laura Salmerón (Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona, 4 de mayo de 2002) que se incorpora a la disciplina del equipo hasta final de temporada.

La barcelonesa, con experiencia en el baloncesto estadounidense, en concreto en la División 1 de la NCAA (Loyola Maryland) llega procedente del CB Santfeliuenc, que paraódjicamente ha sido el último rival de las verdes precisamente, equipo donde ha disputado 11 partidos esta temporada, en los cuales ha promediado 9,8 puntos en 27 minutos en pista.

El pasado lunes, en duelo atípico recuperado de una jornada anterior, las extremeñas ganaron al colista con absoluta solvencia al Santfeliuenc (70-57), con Salmerón de titular en las catalanas y anotando siete puntos. El entrenador del club extremeño, Jesús Sánchez, tomó buena nota, aunque ya la conocía de sobra, y la operación se ha hecho rápido.

Proyecto en ascenso

Las cacereñas llegan avaladas por una trayectoria situada incluso por encima de lo esperado. Azulmarino Mallorca nació hace escasamente seis años y sigue dando pasos muy adelante. En su web se puede leer que se ideó «para crear un proyecto integrador y transversal con el que se identifique toda la isla».

En su primer año de vida, temporada 19-20, consiguió su ascenso a Liga Femenina 2 y ahora acumula su tercera temporada en la segunda categoría del baloncesto español, la Liga Femenina Challenge, ya con miras ambiciosas: subir a la Liga Femenina.

Pensando en ganar

Pese a todo ello, el técnico local lanzó un mensaje en positivo para este choque. No descartó ser el primer equipo en derrotar a las baleares («ojalá») y apeló al factor cancha para intentar el éxito. En este sentido, consideró que el Al-Qázeres tendrá enfrente a un equipo con muchos recursos y una plantilla muy larga, entre ellas integrada por la pívot Gedna Capel, exjugadora del conjunto extremeño, clave en la rotación interior.

Del mismo modo, Jesús Sánchez dio por hecho que Salmerón, que llegó a la ciudad el pasado jueves por la tarde, podrá debutar en este duelo, en el que también será importante, en su opinión, ese factor cancha para poder resistir a un cuadro en el que el físico se antoja fundamental para el excelente balance que acumula hasta este fin de semana.