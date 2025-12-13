El Badajoz-Jaraíz, duelo estrella del domingo

El Villafranca-Santa Amalia de este sábado (1-2) era el más inmediato, pero el Badajoz-Jaraíz el más comentado. El domingo reserva el grueso de la jornada con cinco partidos por la mañana y tres por la tarde. Todas las miradas estarán puestas en el Nuevo Vivero. Si la resurrección pacense es una realidad, cimentada en dos victorias seguidas, se pone a prueba ante el primer clasificado del campeonato. El Jaraíz amenaza la racha de los de Miguel Ángel Ávila con la solvencia que le da haber puntuado en 11 de los 13 partidos que ha disputado (nueve victorias y dos empates). Este Badajoz-Jaraíz (12.00) es duelo de altura aunque la tabla diga lo contrario.

El segundo, que juega en casa, ya sabrá este resultado cuando empiece su partido: Don Benito-Jerez (17.00). Los visitantes son los que más empatan del torneo, nueve veces en total, y no han ganado todavía fuera de casa. Muy interesante también el Cabeza del Buey-Villanovense (12.30). Los locales muestran orgullosos el brillante papel que están haciendo y los visitantes encadenar otro buen resultado para dejar atrás el bache

En la zona baja sobresale el enfrentamiento Llerenense-Montehermoso (16.30) con previsión de drama para que el que no gane, contando con que el empate les sirve de poco a ambos.

El Dioce, en crisis

Y un clásico venido a menos es el Diocesano-Azuaga (12.00); partido que en el pasado reciente era un duelo directo en las alturas, es ahora otro punto de inflexión para los colegiales, con siete jornadas sin ganar. El Azuaga mantiene su prestigio con otra temporada aspirando de nuevo a todo. Una clara diferencia en la tabla se aprecia también en el Atlético Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (12.30); los locales son colistas mientras que los visitantes se codean con los mejores. Además en el Montijo-Calamonte (12.00) defiende el equipo que juega en casa su posición en zona de playoff, mientras que el que viaja tiene la decimocuarta oportunidad de ganar, lo que sigue sin lograr esta campaña.

Y en Navalmoral se disputará el Moralo-Gévora (17.00) en el que buscará José Antonio Ruiz su primera victoria tras volver al banquillo verdiblanco. Los visitantes llevan seis jornadas sin ganar.