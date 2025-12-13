BCB y San Antonio se llevan los dos derbis extremeños de Tercera FEB

Dos de los tres derbis extremeños programados para la jornada de Tercera FEB (grupo D-B) se disputaron este sábado. Ambos cayeron de lado visitante: el Vítaly La Mar BCBadajoz se impuso con suma contundencia al CBA Spain por 52-84 y el San Antonio Cáceres pudo con el Hache Publicidad Moraleja (79-86).

En el duelo entre pacenses, los de Pablo Cuevas alargaron su buena racha, aunque empezaron con algunos apuros que rápidamente cortaron. El primer cuarto ya se cerró 14-20, mientras que en el segundo el BCB aceleró, liderado por un Adri Méndez determinante en ambos lados de la pista. Un triple de Nielsen, mediado el cuarto, rompía la igualdad y, a partir de ahí, Ruslan y Sharif ampliaban la ventaja para llegar al descanso con un 31-38.

Tras el paso por vestuarios, el Vítaly La Mar BCB salió decidido a sentenciar. Jake Wojcik, certero desde la línea de tres y el tiro libre, Jaime Paredes y Sharif Idrís fueron los hombres decisivos en este tramo, aunque todavía faltaba espantar las posibles dudas que generaba el 47-58 del final del tercer cuarto. Quedaron totalmente disipadas en el último, con el BCB castigando cada ataque para redondear una marcador final rotundo. Ruslan Alexander fue el MVP del encuentro con 18 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 23 de valoración.

Moraleja-San Antonio

En Moraleja, los locales completaron un buen cuarto inicial (18-14), pero a partir de entonces perdieron la iniciativa, cediendo los otros tres. El San Antonio volvió a repartir mucho el trabajo anotador, pero volvió a ser liderado por Dani Lara (18 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para 27 de valoración).

El triplete de derbis se completará este domingo (12.00 horas) con el pulso entre el Lithium Iberia Sagrado y el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad.