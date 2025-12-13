El Cacereño Femenino, a sorprender al lujoso filial del Barcelona

«Cerramos la primera vuelta con una de las salidas más bonitas de la temporada. Visitamos a uno de los mejores equipos de la competición. Si lo metes en Liga F queda entre los cinco primeros, sin ninguna duda. De hecho, todas las jugadoras que han subido al primer equipo han demostrado un nivel muy bueno. Al fin y al cabo es la mejor cantera de España y el mejor club del mundo y una referencia del fútbol femenino». El entrenador del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, encara con este análisis previo, exaltando las virtudes del Barcelona B, el complejo encuentro de este domingo a partir de las 11.00 (Ciudad Deportiva Joan Gamper).

En efecto. Existe un evidente desequilibrio clasificatorio entre catalanas y extremeñas. Se miden segundo (Barça B, 27 puntos) ante décimo (CPC Femenino, 13) de la Primera Federación Femenina y eso se ha interiorizado a fuego en las verdes por parte de su técnico. «Vamos a ir en un contexto que nos va a suponer una exigencia máxima en todos los sentidos, tanto físico, como técnico, táctico o psicológico.

A por la mejor versión

Y abunda:«quizá sea el momento de demostrar nuestra mejor versión para que veamos un Cacereño Femenino reconocible y podamos poner en serios aprietos al mejor filial de la competición, con jugadoras que más pronto que tarde serán estrellas», apunta.

El Cacereño llega, en cualquier caso, sin presión añadida, pese su complicada situación clasificatoria. «La semana ha sido muy buena. Al fin y al cabo, necesitábamos romper la racha de no conseguir la victoria pese al buen trabajo que se estaba haciendo. El otro día se refrendó (ante el Betis, 1-0) con un triunfo merecido», expuso el preparador visitante, que agregó: «estuvimos sólidos con una segunda parte inmaculada ante un equipo que juega muy bien el balón. No nos crearon nada. Esto nos da un chute de adrenalina para enfrentarnos fuera de casa al equipo que, por juego posicional, es el mejor y un claro ejemplo de lo que es el Barça de Liga F».

Adaptación obligada

¿Qué partido espera en realidad Ernesto Sánchez? «El Barça va a tener mayor posesión de balón, como es lógico. Es un equipo que cuida bien el balón, que se asocia a las mil maravillas y que genera mucho conflicto en las dudas de ir o no ir. Por tanto, tenemos que adaptarnos a ellas, no podemos hacer otra cosa que saber leer los momentos de partido e intentar aprovechar sus escasos puntos débiles para hacerles daño y minimizar sus virtudes porque es un equipo que hace muchísimos goles en muy diferentes facturas».

Además, añade el entrenador cacereño que el cuerpo técnico azulgrana, liderado por Oscar Belis, «es top. Igual que las jugadoras, cualquiera de ellos puede estar en Liga F y por tanto nos van a exigir al máximo. Espero un partido que nos va a tocar sufrir mucho rato del encuentro. Si psicológicamente somos capaces de aguantar esa exigencia, estaremos más cerca de sacar algo positivo».