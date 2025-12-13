El Cáceres apela a su potente cara como equipo visitante

Intenta recuperar su mejor versión el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, esta vez visitando al Coto Córdoba a las 12.30 horas de este domingo. Las crecientes dudas que levanta el equipo de Jacinto Carbajal por su bajo rendimiento en el Multiusos se han visto compensadas en lo que va de competición por victorias a domicilio. Eso es justo lo que quieren los verdinegros se repita ahora.

El desafío es, eso sí, algo diferente. O más bien muy diferente. Esta vez es el líder el que se opone al Cáceres y no un recién ascendido que habita la zona baja, como sucedió en los holgadísimos triunfos frente a Valle de Argüés, Jaén, Logrobasket y Círculo Gijón. Todo parece indicar que arrancar el triunfo en pista cordobesa será mucho más difícil.

El ambiente es francamente mejorable. El revés del pasado miércoles ante el Clavijo (67-78) hizo que Jacinto Carbajal empezase a estar cuestionado. El club, aunque no oficialmente, le ofreció su respaldo tras una reunión el día siguiente, pero su futuro en el banquillo pende de un hilo que nadie sabe cuándo se romperá. El técnico indicó que está «en el día a día» y que no ha recibido ninguna instrucción nueva por parte del director deportivo, Lorenzo Díaz, más allá de que «hay que seguir trabajando».

Su prioridad ha sido pues digerir lo sucedido ante el Clavijo e intentar preparar, aunque sea con alfileres, la visita aCórdoba. «Queremos volver a ser un equipo más competitivo y contundente e intentar competir contra un gran equipo», aventuró Carbajal.

En su opinión, el Coto Córdoba «está haciendo las cosas muy bien y probablemente es el equipo que mejor baloncesto realiza en la competición, todo muy serio y sólido, con todo el mundo muy implicado». Eso sí, abrió una puerta a la esperanza: «es un rival duro, pero en esta liga se ha demostrado que puedes ganar en cualquier cancha y que cualquier equipo te puede ganar».

Protagonista está siendo JaMonta Black, verdinegro la pasada temporada y está mejorando ostensiblemente sus números. «Está encajando mejor», explicó Carbajal, que ve clave que este es ya su segundo año como baloncestista profesional en España.

Esprint final al 2025

Se trata, obvio, de ser el mismo Cáceres solvente que coge el autobús. Carbajal opina que la diferencia respecto al que pierde con reiteración en casa está más en lo anímico que en lo táctico. «Fuera coincide que estamos haciendo buenos arranques de partido , lo que hace que todo vaya de cara y todo funciona, todo el mundo rema», señaló, en contraste con lo que sucede en el Multiusos, donde «cualquier error que te penaliza el rival se te hace muy grande y no somos capaces de revertir la situación». Tras este choque solo quedará de este año la visita a Valladolid el siguiente sábado.