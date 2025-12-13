Dura derrota de Paula Josemaría y Ari Sánchez, que tendrán que despedirse en el partido de consolación

Serán Bea González y Claudia Fernández quienes disputarán la final este domingo ante Gemma Triay y Delfi Brea. La andaluza y la madrileña vencieron en semifinales del Barcelona Padel Tour a la extremeña Paula Josemaría y la catalaa Ari Sánchez, que nunca tuvieron opciones de ganar el duelo. Quedará una última oportunidad este domingo para ver en acción a esta mareja de leyenda que se separa después de haber dejado en este deporte un legado dificil de igualar.

Arrancaron mejor Bea y Claudia en el partido ya que con un tempranero quiebre ponían el 3-0 en el marcador. Era un aviso de que aquí nadie llega a una final sin antes trabajar a destajo para conseguirlo.

Ari y Paula, que de estas situaciones han vivido infinitas a lo largo de su carrera, fueron recuperando el terreno perdido primero con un quiebre se pusieron 3-2, Con 4-3 tuvieron dos nuevas bolas de rotura para equilibrar el marcador. La temperatura subía por momentos en la pista. Bandejas ajustadas, víboras agresivas, remates, amagos...Bea y Claudia lograban mantenerse firmes, superaron toda la caballería que se les vino encima y mantuvieron el servicio para subir el 5-3 en el marcador. A la catalana y la extremeña se les estaban acortando las oportunidades en el primer set. Cumplieron con su saque sin sufrir excesivamente. Un bola polémica en la que Ari y Paula pidieron el VAR subió el 30-0 en el marcador y dos puntos después, con otro raro punto, Bea y Claudia se adjudicaban la primera manga.

Todo cambió en el segundo set

Paula Josemaría empezaba sirviendo un segundo set donde las directrices eran claras. Había que subir la intensidad pero ya de entrada se encontraron con tener que salvar nueve bolas de break ante unas rivales ambiciosas que tenían a las número dos contra las cuerdas. Los nervios parecían instalarse en el 20x10 y las impercisiones y precipitaciones sustituyeron a los golpes ganadores. El juego fue eterno. Pero Ari y Paula ya no pudieron con la décima oportunidad de sus rivales que consumaban la rotura en el primer juego del segundo set.

La pitada del público fue altamente sonora por las decisiones arbitrales, pero la realidad es que el partido se reanudó con la pareja tres por delante y saque. Tras asegurarse el 2-0, Bea y Claudia volvieron a tener bola de rotura. El desorden se estaba instalando en el lado de Magic y Dinamita y con la pérdida de terreno afloraron unos nervios que agarrotaron sobre todo a una Ari que parecía haber desconectado del partido.

Se encendieron todas las alarmas en el lado de Ángel Fernández cuando Bea y Claudia subían el 4-0 en el marcador. Un juego en blanco de las número dos fue la respuesta, pero nada hacía presagiar que Ari y Paula pudieran remontar el duelo.

Era tanta la desconexión que incluso el árbitro tuvo que avisar a Paula, dispuesta a sacar, que era el turno de Ari. Viendo el partido perdido, se les hizo largo. Tenían ganas de acabar. y Lo hicieron poco después perdiendo por 6-4 y 6-2.

Les queda el partido más amargo, el del tercer y cuarto puesto de las Finals que jugarán ante Andrea Ustero y Sofi Araújo este domingo. No será la despedida deseada, pero habrá que jugar ese partido y buscar un triunfo que endulza su último torneo juntas.