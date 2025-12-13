El Extremadura, en búsqueda de una reacción

El Extremadura tiene este domingo uno de los partidos más importantes en lo que va de temporada. A partir de las 12.00 horas, en el municipal Ángel Celdrán de La Minera, los de Cisqui se miden a la Deportivo Minera, un equipo que llegó a liderar el grupo cuarto de esta Segunda Federación durante varias semanas, después cayó en una crisis de resultados y, desde hace dos semanas, suma dos triunfos seguidos y una evidente recuperación. Un partido que le llega a un Extremadura con dudas en sus resultados, que no en sus propuestas, pero difícilmente son separables cuando ambas se necesitan en conjunto para verse mejor en la clasificación.

Cuatro partidos lleva el Extremadura sin saborear una victoria en liga. Mucho tiempo para un equipo que se había acostumbrado a vivir en zona de playoff y que esta semana se ha visto fuera por primera vez desde que empezara el campeonato. «Los resultados no están llegando, pero las propuestas sí. Creamos ocasiones cada domingo; nos falta materializarlas, pero tenemos fe en lo que hacemos. Ese es el camino que nos dará fruto. Es un partido para estar alerta todo el tiempo. Cualquier saque de banda o portería te puede generar peligro. Habrá tensión y hay que estar muy concentrados», comentaba Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, entrenador azulgrana, en la previa del partido.

Cisqui no duda de sus planteamientos. Está convencido de que jugando así volverán a llegar las victorias. Pero es indudable que al Extremadura le falta saber jugar al otro fútbol. Ser más agresivo sin balón, contemporizar el resultado, manejar los tiempos del encuentro, saber leer los micro partidos. Muchas facetas que se estudian más en la calle que en las pizarras.

Samu Hurtado, sancionado; y Álvaro Barrero, lesionado, son las únicas bajas. Se esperan cambios en el once y la vuelta de Frodo como delantero.

En La Minera, dirigido por el carismático Checa, juega un almendralejense: Kike Carrasco.

El conjunto murciano tiene un equipazo de gente experimentada, aunque también cuenta con dos bajas por sanción sensibles como la del atacante Salinas y la del central irlandés, Kevin Toner.