El Mérida, telonero del Madrid

Desde que el pasado martes se llevara a cabo el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el que al Talavera le tocó en suerte quedar emparejado con el Real Madrid, no se habla de otra cosa en la ciudad de la cerámica. El propio técnico talaverano, Alejandro Sandroni, quiso «ponerle hielo» a ese partido para centrarse en el Mérida. «Estos días he visto muchas colas y he preguntado que qué precio tenían las entradas del Mérida», explicaba en tono jocoso el entrenador.

Y es que el conjunto romano visita este domingo a partir de las 12.00 horas el campo del colista, que ha cosechado seis derrotas consecutivas y que tiene la cabeza puesta en el partido más importante de su historia, tres días después, ante el Real Madrid.

Sin embargo, ante este contexto, en teoría, tan beneficioso paralos visitantes al menos en teoría, Fran Beltrán avisaba: «lo que más me preocupa de cara al partido es que no entendamos lo suficientemente bien que jugamos un partido muy diferente al de las últimas ocho o nueve jornadas».

Esperaba tener en frente a «un equipo que nos va a exigir mucho en el juego directo, en los saques de banda y en el balón parado donde no estamos tan bien. Va a haber mucho duelo y hay que saber convivir con el caos. Va a requerir una concentración individual muy potente». Con la llegada de Sandroni al banquillo hace un par de semanas «son más competitivos.Han refrescado la mente con el cambio de entrenador, también la ilusión de la Copa del Rey. Desde la remontada que les hizo el Celta cayeron en una mala dinámica que han cortado en su casa y contra el Málaga, con lo cual tienen la sensación de que en su casa pueden ser fuertes».

Trayectorias contrapuestas

A pesar de que se enfrentan dos rachas completamente encontradas, «tenemos que centrarnos en lo nuestro, es una racha positiva y sabemos cómo alargarla, pero también que esta categoría fuera de casa es un sufrimiento permanente. Creo que mi equipo tiene la mentalidad de que el partido va a ser muy difícil, la clasificación no nos va a engañar».

Las ausencias de los sancionados Chiqui y Carlos Doncel, que son dos de los tres habituales en la línea de media punta, harán que el equipo juegue de otra manera, «pero tenemos una serie de rasgos y de identidad que ha de mantenerse, luego, el matiz depende de las capacidades y el talento de los jugadores que alineas». Podría volver a elegir a Gaizka Martínez para ocupar el doble pivote junto a Martín Solar, lo cual permitiría adelantar la posición de Raúl Beneit. De esta forma, formaría esa línea de tres con Javi Areso, en la derecha, más la movilidad de Benny y el propio Beneit. Están también las alternativas de Artola para acercarse a Álvaro García en la punta en fase ofensiva, o la de Manu Rivas para buscar la profundidad en la banda izquierda. Lesionados están Javi Lancho, Víctor Corral y Rui Gomes y se espera la presencia de 300 emeritenses en las gradas.

Disneylandia en El Prado

Como se ha indicado con anterioridad, el entrenador del Talavera hizo el mayor esfuerzo posible para que se hablara más del equipo romano que de la eliminatoria copera: «lo importante ahora es el partido del Mérida, lo demás es un día en Disneylandia, que nos tocará la semana que viene, pero ahora mismo ni me preocupa». De hecho, le hacía un llamamiento a la afición: «vengamos todos al Real Madrid, pero vengamos primero al Mérida con las ganas de animar».

El técnico, que tiene un problema en el lateral derecho ante las ausencias de Fran y Bilal, más la de Edu Gallardo, y las dudas con Luis y Nahuel, se mostraba muy seguro de las posibilidades de su equipo en casa al afirmar que «con el apoyo de la afición, somos favoritos». También reconocía que el Mérida «es un espejo donde mirarse», al recordar «las dudas» del inicio liguero, para convertirse ahora «en uno de los equipos más en forma, una evolución que habla muy bien del entrenador, los jugadores y el propio club». A nivel futbolístico, esperaba a un Mérida «con ritmo y presión alta».