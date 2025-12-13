Un Miralvalle muy débil

69 - SEGLE XXI: María Cintas (5), Adela Plans (3), Irene García (9), Shaila Nde (12) y Somtochuwu Okafor (13) -cinco inicial- Lucía Niño (0), Daniela García (3), Maider Zarzuelo (0), Sara Fernández de Cuevas (6), Beatriz Asensio (11) y Anna Smykovskaia (7). 55 - HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE: Marta Pérez (8), Victoria Michel (5), Pauline Laurenson (10), Sydney Brown (9) y Cristina Lázaro (4) -cinco inicial- Lucía Navas (11) y Guadalupe López (8). MARCADOR POR CUARTOS: 15-18, 41-33 (descanso), 56-42 y 69-55 (final). ÁRBITROS: García Torné y Pujol Batlle. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Encuentro de la Liga Femenina 2 (grupo A) disputado en el pabellón de la Direcció General de l’Esport. Unos 50 espectadores.

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle no pudo dar continuidad a su última victoria y perdió ante uno de los equipos más en forma de la categoría. El Segle XXI fue de menos a más y acabó doblegando a un rival extremeño que solamente pudo competir en el primer y último cuarto. 69-55 fue el tanteo final de un choque al que las placentinas llegaron muy mermadas: solo alinearon a siete jugadoras.

En el primer cuarto sí mandaron las extremeñas. Un parcial inicial de 1-6 marcaron los primeros diez minutos y a pesar de que el conjunto de Esplugues de Llobregat supo reaccionar (9-7) el Miralvalle fue capaz de volver al partido y darle la vuelta a la situación para acabar ganando 15-18. En el segundo cuarto, el duelo se equilibró. Se pasó por el ecuador del periodo con 25-27. Lucia Navas y Sydney Brown se convirtieron en el referente en ataque, pero no fueron suficiente para tomar importante distancia en el luminoso. Un parcial de 12-4 colocó el resultado en 37-31 en el peor momento de las visitantes. Al final de los 20 primeros minutos, 41-33.

Tras el paso por los vestuarios, el Segle XXI tomó el mando definitivo. Las de Javi Torralba llegaron a tener una máxima diferencia a su favor de 16 puntos (56-40).

El Miralvalle había perdido fortaleza defensiva y acierto en ataque. Con 56-42, restaban diez minutos y había alguna opción, pero las catalanas parecía que tenían controlado totalmente el enfrentamiento. El equipo cacereño apuró sus opciones, aunque las fuerzas fallaron. Las de Adrijana Knezevic afrontaron los últimos cinco minutos de partido con una desventaja de 12 puntos (60-48), que no consiguieron remontar.