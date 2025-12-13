La tensión se dispara en el Cacereño

La luna de miel en el Cacereño parece haber tocado a su fin. Cuatro derrotas consecutivas en casa, la última el viernes por la noche ante el Zamora (0-2), han hecho que los nervios se disparen en todos los estamentos del club. Sobre todo entre la hinchada, como demuestra el episodio que se produjo tras el encuentro, cuando un grupo de aficionados reprochó los malos resultados al portero titular, Diego Nieves. Este respondió intentando poner calma, pero la situación llegó a ser desagradable para él.

El futbolista intentó quitarle importancia a lo sucedido. Lo hizo cuando casualmente fue el elegido por el Cacereño para hablar en rueda de prensa ante los medios.

«Son situaciones que un jugador tiene que saber llevar», explicó, definiendo lo sucedido como «palabras que hablamos entre la afición y los jugadores».

«Ellos [los seguidores] se dejan cada partido la garganta animando al equipo y también desplazan fuera», argumentó, llegando a decir que «entendía» el malestar por la mala posición en la tabla. «Soy el primero que me voy a dejar la vida por esta afición, por este escudo, porque me han demostrado cariño durante este año y medio que llevo en Cáceres. Todos los jugadores piensan lo mismo que yo. Nos vamos a dejar la vida por ellos y por el escudo porque queremos seguir en Primera Federación con el Cacereño», reiteró, no sin antes advertir que «deberíamos intentar ir todos a una y sacar esto adelante todos juntos. Así será mucho más fácil».

Fue el final de una comparecencia en la que también se refirió al último partido del año, que será el próximo sábado a las 18.30 horas en Salamanca ante el Unionistas. «Tenemos que ir allí a ganar porque no nos queda otra, engancharnos otra vez ahí para cuando volvamos de Navidad estemos en la pelea», manifestó.

Diego Nieves. / Carlos Castro/LOF

El análisis de Cobos

Antes había hablado Julio Cobos. «En los últimos partidos estábamos saliendo muy bien y esta vez nos ha costado. El primer gol viene de una situación fácil en la que concedemos una falta frontal. Luego nos hemos encontrado con un Zamora que se ha sabido defender bien con el balón. Hemos tenido más corazón de cabeza para llegar a su portería. Con los cambios en la segunda parte hemos estado mejor y ellos han dado un pasito atrás, pero sin ser capaces de hacer un gol que nos hubiese metido dentro del partido. Da rabia, pero esto va de meter goles y si no eres capaz, pues no sumas», afirmó el entrenador del CPC. «Estamos en ese momento de apretar los dientes y poder sacar esto adelante a través del trabajo, porque no conozco otra fórmula. La toma de decisiones no son las que nos gustarían, pero hay que seguir insistiendo», apostilló.