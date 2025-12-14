El Badajoz se engancha y el Don Benito no se aprovecha

Ninguno de los seis primeros clasificados logró sumar una victoria en la decimocuarta jornada liguera y todo se comprime aún más en la parte alta. De hecho, del tercero al undécimo hay una diferencia de solo cuatro puntos. Quien si ganó fue el Santa Amalia, que abrió la jornada venciendo 1-2 en su visita del sábado al Villafranca, pero el domingo el Jaraíz tropezó en el Nuevo VIvero ante un Badajoz al alza, pero esta circunstancia no fue aprovechada por un Don Benito que no dio buena imagen en casa ante su afición. Sí ganó el Calamonte, que sumó su primera victoria de la temporada tras imponerse al Montijo en el siempre compicado Emilio Macarro.

Don Benito 1-Jerez 1

No pasó del empate a uno el encuentro entre Don Benito y Jerez, y eso que los rojiblancos eran conocedores del resultado del líder Jaraíz, pero los de José Carlos Prieto ‘Canica’ no aprovecharon el tropiezo. Se adelantaron por mediación de Higor Rocha al cuarto de hora de juego, pero casi al final del encuentro empató Víctor con un gol de bella factura. El Don Benito, aún así, recorta istancia y se queda a un punto del líder con 27. El Jerez es decimotercero con 15.

Badajoz 2-Jaraíz 1

Golpe total el que logró asestarle este domingo el Badajoz al Jaraíz en el Nuevo Vivero para sumar su tercera victoria seguida, todas ellas desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo pacense. Los blanquinegros, ahora a solo tres puntos del ‘play off’ de ascenso, ganaron después de darle la vuelta al tanto inicial de Talyson para los veratos a la media hora de partido. Fue Borja Domingo con un doblete en la segunda parte el que permitió conseguir los tres puntos a los blanquinegros.

Cabeza del Buey 0-Villanovense 0

Reparto de puntos entre Cabeza del Buey y Villanovense tras empatar a cero en territorio caputbovense. Un empate que contenta a ambos porque les deja prácticamente como estaban, aunque en el caso de los de Fidel Caballero les permite auparse hasta la tercera posición tras aprovechar las derrotas de Montijo y Azuaga. En el caso de los de Richi Tapia recortan también y se sitúan a solo un punto de ‘play off’.

Diocesano 3-Azuaga 1

El Diocesano logró un triunfo de mucho mérito por 3-1 ante el Azuaga en un encuentro en le que el cuadro colegial no cesó en ningún momento en su empeño de llevarse el triunfo. Y eso que el Azuaga se adelantó al principio del encuentro con gol de Juanpe Sánchez, pero Marcos hacía el empate antes del descanso. En la segunda parte, los goles de Jorge Trinidad y Mario Galán permitieron dejar los tres puntos en casa. El Diocesano es duodécimo con 16 puntos y el Azuaga es cuarto con 23.

Pueblonuevo 2-Puebla 0

Meritoria victoria por 2-0 del Atlético Pueblonuevo en el choque de proximidad ante el Puebla de la Calzada en la que es la segunda victoria del curso para los de Vegas Bajas. Los goles de Loreto y Jaime Montero sirvieron para que los tres puntos se quedaran en Pueblonuevo, que sigue en descenso con nueve puntos. El Puebla de la Calzada cae hasta la séptima plaza con 21.

Montijo 0-Calamonte 2

El Calamonte ya respira. Era el único que todavía no había ganado y por fin lo consiguió. Los de Cubi se impusieron 0-2 ante un Montijo que venía en gran forma pero que se encontraron con los tantos de Soga y Lázaro para los calamonteños, que esta vez sí amarraron la victoria para sumar, además, su cuarto partido seguido sin perder. El Montijo es quinto con 23 puntos y el Calamonte sigue en descenso con una decena de puntos en su haber.

Llerenense 1-Montehermoso 0

Un solitario gol de Jimmy nada más comenzar fue suficiente para que el Llerenense sumara el primer triunfo con Juan Carlos Román al frente del banquillo. Son decimocuartos. El Montehermoso es colista a ocho de la salvación.

Moralo 2-Gévora 1

El Moralo venció 2-1 al Gévora en casa gracias a los goles de Dieguito y Goodluck. Marcó Fran Santos par el Gévora. El Moralo es séptimo con 21 puntos y el Gévora es decimoquinto con 14.