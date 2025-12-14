El Cacereño Femenino solamente resiste un tiempo

4-BARCELONA B: Rocío Romano, Iara Soares (Noa, min. 46), Alba Caño (Kautar, min. 86), Celia Segura (Martínez, min. 73), Laia Martret, Daniela Martínez, Enma Gálvez (min. 46, Ainhoa), Ana Quer, Natalia Escot, Rosalía Domínguez (min. 46, Arufe). 0-CACEREÑO FEMENINO: Tatiana, Leivis (min. 55, Aya), Matlou, Midori, Victoria Arévalo, Fakuta (min. 55, Ordóñez), Coria Jiménez, Carmen Acedo (min. 80, Akari), Sara Carrillo, Yorladiz y Matías Lezcano (Ndaw, min. 70). GOLES: 1-0-Min. 51: Martret. 2-0-Min. 61: Natalia Escot. 3-0-Min. 60: Natalia Escot. 4-0-min. 92: Daniela Martinez. ÁRBITRA: Cristina Aguilera (Comité Murciano). Tarjetas amarillas a la local Iara Soares y a las visitantes Yorladiz, Leivis, Carmen Acedo y Midori. INCIDENCIAS: Partido de Primera Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Joan Gaspart de Barcelona.

El FC Barcelona B se impuso con contundencia al Cacereño Femenino (4-0) en la jornada 13 de la Primera Federación Femenina, en un partido que no reflejó en su inicio la diferencia final en el marcador. Las azulgranas, que partían como segundas clasificadas con 27 puntos, acabaron la jornada como nuevas líderes, mientras que el conjunto extremeño continúa en la zona baja pese a su buena puesta en escena. Ya lo advirtió Ernesto Sánchez, entrenador extremeño: iba a ser complicado.

El Cacereño salió sin complejos al terreno de juego y firmó un inicio muy serio. En el minuto 9, Carmen Acedo probó fortuna con un disparo que obligó a intervenir a Rocío Romano. Apenas diez minutos después, Victoria Árevalo volvió a generar peligro con un remate que la portera local desvió a córner, confirmando el buen arranque visitante.

El Barça B trató de hacerse con el control del balón, pero se encontró con un Cacereño bien plantado y sólido en defensa. El ritmo del encuentro fue alto y con intensidad en las disputas, lo que se tradujo en varias amonestaciones, entre ellas la de Leivis Ramos en el minuto 30. Antes del descanso, Cora Jiménez tuvo que ser atendida tras recibir un codazo sin balón.

Con el 0-0 se llegó al intermedio, dejando sensaciones positivas en el conjunto extremeño.

Segunda mitad

Nada más arrancar la segunda mitad, el Cacereño volvió a avisar en un saque de esquina que Victoria remató desviado. Poco después, el Barça vio cómo se le anulaba un gol por fuera de juego, preludio de lo que estaba por llegar.

En el minuto 51, el conjunto azulgrana abrió el marcador y comenzó a decantar el encuentro. Tatiana Fernández sostuvo a las suyas con una gran parada en el 55’, pero el empuje local fue creciendo. Tras la amarilla a Acedo y los primeros cambios visitantes, el Barça amplió la ventaja en el 61’.

A la baja

El tercer gol llegó en el minuto 70, ya con un Cacereño más castigado físicamente, que intentó reaccionar con nuevas sustituciones. Midori vio la cartulina amarilla en el 72’ y las visitantes agotaron su último cambio en el tramo final. Ya en el tiempo añadido, el Barça B cerró la goleada con el definitivo 4-0.

Con este triunfo, el Barcelona B se coloca líder con 30 puntos. El Cacereño Femenino, pese a la derrota, sigue a solo un punto de la salvación y la próxima jornada recibirá al Albacete en un duelo clave por la permanencia.