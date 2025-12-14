Este Cáceres está muy vivo

62 - COTO CÓRDOBA CB: JaMonta Black (9), Álex Rodríguez (6), Gonzalo Orozco (5), Nuha Sagnia (7), Jacques-Melaine Sienche (5) -cinco inicial- Liam Sorensen (2), Serigne Ndiaye (0), Álex Orozco (0), Kevin Schutte (4), Pablo Sánchez (7), Fernando Bello (17). 87 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Wildens Leveque (14), Alex Mazaira (11), Matteo Strikker (13), Albert Lafuente (18), Lance-Amir Paul (13) -cinco inicial- Patrick Lima (2), Álvaro Palazuelos (13), DJ Foreman Jr. (0), Luis García (0´), Juan Santos (0), Nico Marina (3). MARCADOR POR CUARTOS: 22-23, 29-39 (descanso), 49-63 y 62-87 (final). ÁRBITROS: Juan Jesús Betanzos García y José Manuel Araujo Beltrán. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Encuentro de la undécima jornada de la Segunda FEB disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad asaltó el fortín del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre tras dar una lección de baloncesto y vencer con autoridad al líder del grupo Oeste, Coto Córdoba, por 62-87. Su gran trabajo, tanto en defensa como en ataque (11 triples en su haber), fueron claves en el gran triunfo del bloque cacereño, que tuvo en Lafuente al máximo anotador del partido con 18 puntos, con 5 de 6 en triples.

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante y con un equipo extremeño sin complejos. Strikker anotó la primera canasta del partido para los cacereños, aunque fue respondida con un triple del local JaMonta Black. El festival anotador desde la línea de los 6,75 continuó con una canasta desde esta distancia de Lafuente, que puso el 3-5 a los 2 minutos de juego, y su contraréplica llegó con un nuevo triple de Paul, que colocó el 6-8 (min. 3).

Inicio serio

El Cáceres demostró que vino con mucha ambición. Los de Jacinto Carbajal estuvieron muy inspirados en este primer cuarto en el tiro exterior y Lafuente convirtió su segundo triple del partido, lo que le dio a su equipo la máxima renta del partido de siete arriba (6-13) en el minuto 4.

Los andaluces tuvieron problemas para sujetar las excelentes prestaciones ofensivas del cuadro extremeño, sobre todo, a Lafuente, letal en este primer cuarto. Otros dos triples consecutivos suyos, que le llevaron a llevar anotados 12 puntos en apenas 5 minutos, dieron una nueva mayor ventaja de diez puntos (11-21).

El conjunto cordobés consiguió ajustar su defensa y evitar que el base catalán hiciera más daños desde el perímetro, lo que hizo que lograra un parcial a su favor de 6-0, que estrechó el marcador en 17-21. De hecho, el equipo cacereño echó de menos en ataque a Lafuente, mejor sujetado por su rival en defensa. De hecho, solo pudo anotar dos puntos en los últimos 5 minutos, sin lograr ninguna canasta en juego. Solo dos tiros libres convertidos por Palazuelo subieron al luminoso, mientras que el conjunto cordobés consiguió reducir más la diferencia y dejar la ventaja visitante a la mínima expresión (22-23) al final del primer cuarto tras una última canasta de Sorensen.

El local Sienche lanza a canasta. / córdoba cb

Bombardeo constante

Sin embargo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad pareció recobrar su chispa ofensiva y demostró que tan solo no tenía el recurso ofensivo de Lafuente, sino que tenía otros jugadores, como Palazuelos, que asumieron el liderazgo en ataque. El escolta fue el quebradero de cabeza esta vez de los andaluces, ya que consiguió anotar 8 puntos seguidos, con dos triples consecutivos, lo que hizo que el equipo extremeño lograra un parcial de salida a su favor de 0-8, lo que hizo que se escapara con nueve arriba (22-31) a los 14 minutos.

La intensidad defensiva de los visitantes consiguió ahogar el potente juego ofensivo del Coto Córdoba, que no logró anotar ninguna canasta en los primeros cinco minutos del segundo cuarto. La excelente labor defensiva de los pupilos de Carbajal, unido a su notable nivel ofensivo, hizo que el bloque extremeño alcanzara una nueva máxima ventaja de once arriba (27-38) a los 18 minutos de juego, gracias a una última canasta de Mazaira. El Cáceres consiguió que el líder solo pudiera anotar 7 puntos en el segundo cuarto, mientras que un tiro libre de Marina dejó al descanso una renta favorable para los visitantes de diez puntos de ventaja (29-39).

Tras el descanso, el equipo andaluz intentó sorprender de salida y ponerse a tiro de su rival con un parcial de 5-0 tras un último triple de Bello, que puso el 34-39 en el minuto 21. Sin embargo, el conjunto cacereño, muy serio en tareas defensivas y con un buen bagaje ofensivo, consiguió escaparse con nueve de ventaja (34-43) en el 23 de partido, gracias a dos canastas seguidas de Lafuente y de Mazaira. Los cordobeses estuvieron desesperados porque no encontraron posiciones cómodas de lanzamiento, debido a la excelente presión defensiva de los extremeños, que, desde la línea de tiros libres, consiguió escaparse en el marcador con quince puntos de renta (40-55) en el meridiano del tercer cuarto.

Luis García, Lafuente y Leveque observan una canasta de Schutte. / córdoba cb

El buen planteamiento defensivo y el excelente rendimiento ofensivo del Cáceres siguió siendo un dolor de cabeza para los andaluces, que vieron cómo su rival le pasaba por encima y se iba a los 19 de ventaja (43-62) a los 27 minutos tras dos canastas seguidas, una de Lance-Amir Paul, y un triple de Palazuelos. Los extremeños consiguieron llegar al final del tercer cuarto con un resultado favorable de 49-63.

Sin piedad

El Coto Córdoba, atascado en ataque con solo 49 puntos en tres cuartos, debía encontrar soluciones ofensivas rápidas si no quería ver encajar su segunda derrota del curso liguero. El Cáceres supo encontrar el antídoto de anular el poderoso juego ofensivo de los andaluces y, en ataque, estaban ofreciendo hasta el momento su mejor versión, que se prolongó en este último cuarto. Un triple de Strikker dejó muy tocado a los andaluces, ya que el bloque cacereño logró ponerse con una ventaja casi insalvable de 22 puntos arriba (54-76) a los 33 minutos. El Coto Córdoba se rindió ante la superioridad en el partido del bloque extremeño, que le puso la guinda al pastel a su gran partido logrando seis puntos consecutivos, con las canastas de Leveque, Mazaira y Marina, que pusieron el broche de oro a su recital de baloncesto logrando su máxima renta de 25 arriba (62-87).