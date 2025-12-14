El Celta apunta de nuevo hacia Europa a costa del Athletic

El Celta se reengancha a la pelea por las plazas europeas después de sumar su primera victoria liguera en Balaídos ante el Athletic Club, al que noqueó en el arranque del segundo tiempo con goles de Williot Swedberg y Jones El-Abdellaoui, antes de que Radu detuviese un penalti a Nico Williams.

Balaídos se llenó de cemento armado durante el primer tiempo. Sin riesgos en el juego, sin demasiada presión alta, los dos equipos optaron por el fútbol control. No hubo vértigo. Y eso que el Celta podía ofrecer más frescura, pues presentó siete cambios sobre el once que jugó el jueves ante el Bolonia en la Europa League.

Los sistemas defensivos atenazaron los ataques. Con el partido encorsetado, apenas hubo oportunidades. El primer lanzamiento a portería llegó en el minuto veintisiete con un tiro flojo desde fuera del área de Berenguer. Nada más que alterase el hormigón de los planteamientos técnicos, salvo alguna aproximación del Athletic, llegadas sin pegada, con algún desmarque de Guruzeta o algún centro a Sancet. Los dos equipos acumularon demasiadas imprecisiones en los metros finales.

El Athletic, que solo presentó la novedad de Paredes sobre el equipo titular que empató en Champions contra el PSG, finalizó la primera parte con mejores sensaciones, pese a que cerca del descanso Swedberg tuvo la ocasión más clara de la primera mitad. Una recuperación de pelota en el centro del campo, un pase en profundidad y, tras un regate a Vivian, el oportunismo de Paredes para evitar el disparo final de Swedberg desde dentro del área. Fue la única llegada celeste.

Todo cambió en el inicio del segundo tiempo. Fue como un relámpago celeste. En los nueve primeros minutos, el Celta marcó dos goles y rozó otro. El primer tanto fue una triangulación de Mingueza (cambio de orientación hacia la derecha), Javi Rueda (centro al área sin que el balón botase) y cabezazo a bocajarro de Swedberg.

Unos minutos después Aspas mete la pelota para la carrera de El-Abdellaoui, que cruzó demasiado el tiro ante Unai Simón. No tuvo tiempo para lamentarse. Tras una gran salida de Javi Rueda por su banda derecha, y un error de Vivian al cortar un pase, El-Abdellaoui, que fue el retoque de Claudio Giráldez en el descanso, volvió a plantarse ante el portero del Athletic. Picó el balón. Segundo gol del Celta.

Ese espectacular arranque arrolló el soporte defensivo del Athletic, debilitado, además, por la lesión de Yuri. Los dos goles obligaron al equipo de Ernesto Valverde a ir hacia arriba, con pequeños avisos de Jauregizar, Selton Sánchez o, mediada la segunda mitad, un penalti fallado por Nico Williams. Ese error podría haber sido un punto de inflexión pero, tras el involuntario derribo de Carreira a Iñaki, Radu adivinó el lanzamiento centrado de Nico Williams.

El Athletic apretó, tuvo la posesión sin alterar a un Celta que se acomodó bien al nuevo guion. El conjunto vasco atacó sin pólvora. Y no únicamente por el penalti malgastado de Nico Williams: Selton Sánchez cabeceó desviado un centro, Izeta mandó al poste un cañonazo desde el lateral del área pequeña… La puntería marcó la diferencia, el factor clave para que el Celta sumase su primera victoria en Balaídos.