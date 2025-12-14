El Coria suma en Elche también

1 - ELCHE ILICITANO: Ramos; Choco Morales, Pablo Felipe, Guido, Nico, Miralles (Umaru, min. 75); Piri (Dídac, min. 46), Antonio Martínez (Nico González, min. 46), David, Nordin (Ismael, min. 57); Ceri. 1 - CORIA: Loskos; Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo; Bautista, Sergio Gómez (Javi Tapia, min. 84), Adri Pérez (Jaraíz, min. 84); Dawda (Mercadal, min. 59), Juanjo Chavalés (Iván Ramos, min. 73), Mba (Hugo López, min. 73). GOLES: 1-0: min. 38, Choco Morales, de penalti. 1-1: min. 61, Adri Mercadal. ÁRBITRO: Javier García Rubio (comité castellano-manchego). Amarilla a David, Choco Morales, Guido; Sergio Gómez, Juanjo Chavalés, Iván Ramos, Bautista y al técnico visitante, Rai Rosa. Roja al local Ceri (min. 54). INCIDENCIAS: Diego Quiles. Unos 300 espectadores.

El Coria dejó escapar dos puntos frente al peor equipo local del grupo, el Elche Ilicitano (1-1). Los celestes dispusieron de superioridad numérica durante casi todo el segundo tiempo para remontar el tanto inicial de penalti del filial ilicitano, lograron empatar pronto, pero fueron incapaces de llevarse los tres puntos pese a acorralar a su rival. El equipo de Rai Rosa cede la segunda plaza, aunque volvió a demostrar que tiene argumentos suficientes para intentar meterse en la fase de ascenso.

La previa estuvo marcada por la posibilidad de que el partido se aplazase debido a la previsión de fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana. Finalmente, solo se decretó la alerta naranja en la provincia de Valencia y no en la de Alicante, por lo que el encuentro pudo disputarse con normalidad. La Ciudad Deportiva que lleva el nombre de un ex presidente del club, recientemente fallecido, cuenta, eso sí, con césped natural, lo que en principio favorecía las virtudes técnicas de los de Rosa.

Los caurienses saltaron al desangelado Diego Quiles de Elche con el mismo once que el pasado sábado había derrotado al Tenerife B en La Isla, con la única novedad de Adri Pérez por Javi Tapia en el trivote de centrocampistas. Y con camiseta y medias rojas, para evitar confusiones entre el celeste y el blanquiverde. Enfrente, un Ilicitano que aún no sabe lo que es ganar como local, firmando cuatro derrotas y otros tantos empates. Además, no pudo contar con algunos de sus mejores futbolistas, como los marroquíes Adam Boayar y Ali Houary, ya en dinámica del primer equipo.

Presión alta

Comenzó mejor el Coria, presionando muy arriba gracias al empuje de Bautista, lo que dificultaba la creación de juego del rival. Así, las primeras ocasiones fueron foráneas, ambas en las botas de Juanjo Chavalés. En la primera, el de Torreorgaz cruzó demasiado su intencionado disparo desde el pico derecho del área. En la segunda, al borde de la media hora, no pudo superar a Ramos en el mano a mano tras recibir un pase filtrado de Mba.

La situación parecía controlada cuando una pérdida de Iñaki León obligó a Sergio Gómez a cometer falta y recibir la primera amonestación del partido para evitar la internada de Nordin. Tras casi un minuto de forcejeos y advertencias por parte del árbitro, se botó y Juanjo Chavalés derribó de forma clara a Guido. Pese a sus protestas, el colegiado pitó penalti y también vio la amarilla. El especialista Choco Morales lo transformó a la izquierda de un Loskos que estuvo a punto de detener el lanzamiento. El choque se ponía muy cuesta arriba en una acción aislada.

Poco más sucedió en el primer tiempo y, tras la reanudación, volvió el Coria a tomar el mando, con una nueva ocasión de Chavalés como primer aviso. Y, cuando tampoco estaba sucediendo nada reseñable, el delantero Ceri se pasó de frenada y vio la segunda amarilla por un plantillazo sobre Iñaki León. La expulsión cambiaba el decorado y Rosa no tardó en reaccionar, dando entrada a Mercadal por Dawda. La fortuna también juega en el fútbol y, nada más entrar al terreno de juego, el balear empató, empujando sobre la línea de gol un cabezazo de Sergio Gómez tras centro de Jacobo.

El escenario era inmejorable, con más de media hora para completar la tarea. Gonzalo Llerena marcaba el segundo poco después, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego tras peinar Mercadal hacia atrás. Todo el peligro se generaba por la banda izquierda, primero con Jacobo y Chavalés y, luego, con Iván Ramos de extremo. No se le puede reprochar al técnico celeste que no lo intentara todo, refrescando su zona de ataque, primero, y la de creación, después. Pero lo cierto es que, salvo un disparo lejano de Ramos que despejó con buenos puños su ‘primo’.

Incluso situó a Gonzalo Llerena de palomero, pero no llegaron buenos balones y el partido se consumió entre la impotencia cauriense y las constantes faltas y pérdidas de tiempo de los ilicitanos, a los que el punto les supo a gloria, pese a su mala situación clasificatoria. El próximo sábado (La Isla, 17:45 horas), el Coria tratará de despedir un gran 2025 con un triunfo frente al Alcalá.