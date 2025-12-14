El Mérida encaja en Talavera una derrota que frena su buena racha

TALAVERA DE LA REINA: Jaime González, David Cuenca, Aleix Roig, Álvaro López, Sergi Molina, Di Renzo, Arturo (Pitu, min. 65), Isaiah, Pedro Capó, Valen (Steipovich, min. 82), Sergio Montero. MÉRIDA: Adrián Csenterics, Luís Pareja, Javi Domínguez (Gaizka, min. 70), Martín Solar, Álvaro García, Areso, Artola (Rodrigo, min. 70), Benny (Capi, min. 82), Jacobo (Pipe, min. 5), Raúl Beneit, Eudald Vergés. GOLES: 1-0: minuto 16, Álvaro García. 1-1: min. 37, Montero. 2-1: min. 47, David Cuenca. ÁRBITRO: Palomares Gutiérrez (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a los locales Arturo, Valen, Isaiah A los visitantes Martín Solar y Areso. INCIDENCIAS: Estadio Municipal El Prado.

El Mérida sufrió un inesperado revés en su visita al Talavera de la Reina (2-1), colista del Grupo 1 de Primera Federación, en un encuentro marcado por la adversidad, las lesiones tempranas y la eficacia defensiva de los locales. Con este resultado, los emeritenses ven frenada su racha de ocho jornadas consecutivas sin perder, aunque continúan en la pelea por los puestos de playoff de ascenso.

El Mérida comenzó su visita al Talavera de la Reina con malas noticias apenas cuatro minutos después del pitido inicial. El lateral derecho Jacobo tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y fue sustituido por Pipe, obligando al técnico emeritense, Fran Beltrán, a reestructurar la banda derecha de forma inmediata. A pesar de este contratiempo, el equipo romano mostró rápidamente sus armas, sobre todo a través de los saques de banda largos de Vergés, que generaron varias ocasiones de remate y pusieron en aprietos la portería de los locales.

Gol tempranero del Mérida

El Mérida avisó pronto y encontró premio en el minuto 15. Tras un saque de esquina ejecutado por Martín Solar, Beneit la peinó al segundo palo y Álvaro García se adelantó a toda la defensa para empujar el balón a la red, adelantando a los extremeños en el marcador. Con esta acción, el equipo visitante demostró su eficacia ofensiva: dos o tres acercamientos claros bastaron para inaugurar el marcador.

El Talavera de la Reina buscó reaccionar y su primer disparo llegó en el minuto 20, tras una buena jugada de Álex Roig por banda, que centró al área y dejó el remate de Di Renzo, bloqueado sin problemas por Csenterics, el portero emeritense. Tras este aviso, los locales insistieron con centros y saques de esquina, aunque sin crear acciones claras de peligro. En una de estas jugadas, el Talavera de la Reina solicitó revisión en el FVS por un posible agarrón en el minuto 30, pero el colegiado desestimó la reclamación y no señaló infracción.

El dominio del Mérida se vio interrumpido momentáneamente en el minuto 37, cuando el Talavera de la Reina llegó al empate. Tras una rápida transición, Arturo centró desde la banda derecha, raso al primer palo, y Montero remató dentro del área, colocando el balón lejos del alcance de Csenterics. Antes del gol, el Mérida había reclamado una mano de Valen en el inicio de la jugada, pero tras la revisión del FVS, el árbitro validó el tanto. La primera mitad estuvo marcada por numerosas interrupciones, con hasta 10 minutos de descuento. Pese al empate en el marcador, el Mérida terminó algo mejor, mostrando orden defensivo y generando sensación de peligro en los últimos minutos antes del descanso.

Gol decisivo tras el descanso

La segunda parte comenzó de manera adversa para el Mérida. Apenas dos minutos después del pitido inicial, el Talavera de la Reina se adelantó en el marcador. Tras un saque de esquina botado por Arturo al segundo palo, el balón fue colocado dentro del área pequeña por Di Renzo, y aunque Csenterics logró parar en primera instancia el remate de David Cuenca, el rechace quedó a placer para que el propio Cuenca empujara el balón y pusiera el 2-1 en favor de los locales.

El Mérida intentó recomponerse con balones al área, buscando el empate y generando peligro en acciones de ataque organizadas. Sin embargo, la ocasión más clara llegó para el Talavera de la Reina en el minuto 61, tras una acción de Valen que terminó con un disparo de Di Renzo fuera, y poco después, en el minuto 64, tras una falta lateral, Adrian Csenterics blocó con seguridad. Pese a los esfuerzos, las llegadas emeritenses no conseguían hacer daño, por lo que Fran Beltrán movió el banquillo en el minuto 70, dando entrada a Gaizka y Rodrigo, delantero destacado por su juego aéreo.

Resistencia final y triunfo local

A falta de 10 minutos para el final, el Talavera de la Reina se defendió con oficio, cerrando espacios y sin permitir ocasiones claras al Mérida. La más clara llegó en el minuto 85, tras un saque de esquina, pero Pedro Capó salvó un gol cantado deteniendo el balón con el cuerpo. Hasta el final, el Mérida buscó el empate con balones colgados al área, pero la defensa local se mostró sólida y organizada. El partido concluyó con victoria del Talavera de la Reina por 2-1, un resultado que frena la racha positiva del Mérida y mantiene viva la lucha por la permanencia del conjunto local.