Paula Josemaría/Ari Sánchez: fin a una pareja de leyenda

Ahora sí. Se acabó. Ari Sánchez y Paula Josemaría ya no jugarán más juntas. El Palau Sant Jordi de Barcelona fue testigo del último partido de esta pareja que ha hecho historia en el pádel mundial. Se juntaron en 2020 y después de cinco años compartiendo pista decidieron que era el momento de poner fin a su relación profesional. Fue pues un día muy emotivo. Pese a que ya habían derramado lágrimas por la despedida, muy amigable y cariñosa, este domingo volvieron a aflorar estas fuertes emociones entre ambas, en el público y en todo el entorno del pádel.

El formato de las Finals de Barcelona, con el partido por el tercer y cuarto puesto, les dio una última oportunidad para disfrutar juntas en la pista. El resultado era lo de menos porque ya lo tienen todo hecho como pareja. Han ganado 44 títulos juntas entre World Padel Tour y Premier Padel. Han conseguido el récord de partidos ganados con 335 victorias, superando a las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto, y han sido dos años número uno del ranking FIP. Unos números difíciles de igualar que estas dos jugadoras han logrado a base de esfuerzo, dedicación, constancia y mucho trabajo físico, mental, técnico para mantenerse tanto tiempo como las mejores.

Este domingo era día de despedidas. Muchas parejas en Barcelona han jugado su último torneo juntas, pero sin duda la de Paula y Ari es el fin de un proyecto más triste por todo lo que se han dado la una a la otra y lo que han dado al pádel.

El resultado del partido era lo de menos. No era fácil afrontarlo con tantas sensaciones a flor de piel. Empezaron fuertes Ari y Paula ante una Ustero y Sofi Araujo a las que les costó entrar en calor. Andrea estaba demasiado parada y no encontraba soluciones al cruzado con una Paula que la tiene muy estudiada y sabe donde hacerle daño.

Pero poco a poco la catalana y la portuguesa calentaron la muñeca y del 4-1 pasaron al 4-4 con un pádel mucho más competitivo. Sin embargo el primer set cayó del lado de Paula y Ari por 7-5.

Las roturas de servicio estaban a la orden del día en este duelo para alcanzar la medalla de bronce y el segundo set arrancó con quiebre de la pareja dos. Tuvieron dos oportunidades de devolverlo Andrea y Araújo y a la tercera lo consiguieron subiendo el 2-2 en el marcador. Pero siguió el festival de roturas y Magic Ari y Paulita Dinamita con un recontrabreak se volvieron a poner por delante. Pero eso este domingo no era garantía de nada.

El 3-3 era una realidad pocos minutos después de que Ustero y Araújo quebraran de nuevo. Pero nadie quería ganar el saque y de nuevo Ari y Paula se adelantaron con el resto, de nuevo lo lograban Andrea y Araújo. Una locura de partido. Siguieron las jugadroras sin cambiar la dinámica y el 5-4 para Josemaria/Sánchez subió al marcador un otro break, el séptimo del segundo set.

Paula consolando a Ari tras su último partido juntas. / Premier Padel

Llegaba el momento de la verdad con un juego decisivo, pero ni con estas. Nuevo quiebre y el 5-5 subió al marcador. Fueron Andrea y Sofi quienes acabaron con la dinámica de las roturas y subieron el 6-5 en el marcador pero con las cuatro jugadoras dándolo todo y ofreciendo un buen espectáculo en un Sant Jordi que ofreció de nuevo un muy buen aspecto con numeroso público en las gradas.

Se llegó al tie break. El partido lo merecía. Fueron mejores Ari y Paula y aprovecharon la primera bola de partido para conseguir la victoria. Lágrimas, de tristeza, de emoción, de alegría... el Palau ovacionó a esta gran pareja y ya en el banco no pudieron contenerse más. Ari, la más sensible de las dos, era incapaz de detener el mar de lágrimas que la invadió.

Mucha emoción

Abrazo con todo el equipo y una despedida más que merecida por todo lo alto: "No se si voy a poder, que sea el último partido en el Palau, el sitio donde teníamos que terminar. Un sitio muy especial, mi casa y solo puedo agradecer a Paul haberlo conseguido. Hemos hecho historia. Creo que ahora vamos a mirar atrás y vamos a valorar todo lo que hemos conseguido. La voy a echar mucho de menos y la quiero muchísimo".

aula dijo que "gracias de todo corazón Ari. Llevamos cinco años juntas, empezamos con poca fe. Estoy muy feliz de que todo esto haya sido contigo. Hoy soy la Paula que soy por ti. No te voy a olvidar nunca. Cuando me pregunten por pádel siempre va a salir tu nombre y por cosas buenas, que lo sepas".