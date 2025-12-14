Plata para el placentino sub-20 Óscar Gaitán en el Campeonato de Europa de cross

El extremeño Óscar Gaitán, nacido en Plasencia, se convirtió en una de las grandes revelaciones del Campeonato de Europa de cross disputado en Lagoa (Portugal). A sus 19 años, logró una espectacular medalla de plata individual en la categoría sub-20 masculina, cruzando la meta con un tiempo de 13:12, a solo un segundo del oro que se llevó el belga Willem Renders (13:11). El duelo final entre ambos fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada, con Gaitán demostrando una enorme valentía y capacidad de sufrimiento hasta el último metro.

Su brillante actuación no solo le valió la presea individual, sino que resultó clave para que el equipo español sub-20 masculino conquistara el bronce por países. Gaitán encabezó la clasificación nacional, seguido por Alejandro Ibáñez (14º, 13:36) y Ander Aramendi (29º, 13:55). Estos resultados, sumados al resto del conjunto, permitieron a España subir al podio.

Formado bajo las órdenes del entrenador José Enrique Villacorta y reciente campeón de España sub-20 de cross, Gaitán ha confirmado con esta plata su progresión constante. Tras quedarse a las puertas del podio en el Campeonato de Europa sub-20 de pista celebrado el verano pasado, el placentino ha dado un salto definitivo hacia la élite continental. Su éxito llena de orgullo a Plasencia, a Extremadura y al atletismo español.

No fue el único éxito con sabor extremeño de la cita, ya que el equipo sub-20 femenino logró la plata por equipos con la participación de Andrea Buenavida, trigesimonovena por detrás de María Viciosa (11ª), Mara Rolli (13ª), Claudia Gutiérrez (14ª) y Sandra González (22ª) y por delante de Inés Herault (41ª).

Éxito global

Esta medalla forma parte del mejor Europeo de cross de la historia para España, que concluyó la competición liderando el medallero con ocho preseas: tres oros, dos platas y tres bronces. Un botín que supera el anterior récord de seis medallas logrado en Albufeira 2010 y que representa la primera vez que la selección española termina primera en la clasificación general por países.

El gran protagonista absoluto fue Thierry Ndikumwenayo, que se proclamó campeón de Europa individual en categoría absoluta masculina. En una carrera táctica y vibrante, el atleta español superó en un intenso sprint final al francés Jimmy Gressier, gran favorito y que se frenó de forma inexplicable a pocos metros de la llegada. Ndikumwenayo paró el crono en 22:05, tres segundos por delante de su rival. Este oro individual, unido al sexto puesto de Abdessamad Oukhelfen, el noveno de Aaron Las Heras y el duodécimo de Ilias Fifa, permitió a España revalidar el título por equipos. Es la primera victoria individual absoluta masculina desde Alemayehu Bezabeh en 2013.

Otro oro llegó de la mano de María Forero en sub-23 femenina. La onubense, campeona de Europa de 5.000 metros en pista y plata el año anterior en cross, dominó la prueba de principio a fin y entró en meta en solitario con 19:59. España completó la alegría con bronce por equipos en esta categoría.

Los sub-23 masculinos también sumaron bronce por equipos, con Jaime Migallón como quinto clasificado individual.

En el relevo mixto España terminó séptima, mientras que en absoluta femenina fue también séptima por equipos, con Idaira Prieto como la mejor española (17ª).