Un punto que sabe a poco para el Extremadura

Ficha: Minera 2-2 Extremadura MINERA: Alex Lázaro; Mirapeix, Alejandro Macías, Manuel Galán, Petkoff, (Sebas Holgado, m.61) Javier Vera, Kamal, Rubén Mesa, Perdoomo, Kike Carrasco y Torres. EXTREMADURA: Robador; Tala, Ángel Cano (Callejón, m.80), Carlos Cordero, Rober Correa, Luis Nicolás, Manchón (Robe Moreno, m.70), Zarfino, Barace, Usama (Dieguito, m.80), Frodo (Maikel, m.70). GOLES: 0-1 Barace, min.48; 1-1 Perdomo, min.57; 2-1 Perdomo, min.77; 2-2 Callejón, min.82. ÁRBITRO: Javier Sánchez (Castilla-La Mancha). Amonestó con amarilla a los locales Mirapeix, Carmona, Petkoff, Perdomo, Kamal INCIDENCIAS: 1.000 espectadores en el estadio Miguel Celdrán.

El Extremadura tuvo que conformarse con un empate en su partido en feudo de la Deportivo Minera dentro de un encuentro en el que todo se dejó para la segunda parte y que, tras una ruleta rusa, quedó en reparto de puntos. Ya son cinco los partidos que suma el cuadro azulgranas sin ganar, una sequía de victorias que empiezan a dejar huella en la clasificación.

El mal tiempo y el viento amenazaron con un partido más complejo, aunque la mañana fue dejando tregua para el fútbol. Lo cierto es que la primera parte fue para olvidar tanto para unos como para otros.

En el Extremadura sólo rescatar un remate de cabeza de Usama a centro de Barace, mientras que en La Minera sólo destacó un córner olímpico de Omar Perdomo (el mejor jugador del partido) y algunas internadas del almendralejense Kike Carrasco que, hasta su expulsión, fue de lo mejor del cuadro rojillo.

El mambo llegó en la segunda parte. El Extremadura zarandeó primero el árbol en una bonita transición que quedó franca para Barace, que en el pico derecho del área soltó un latigazo a la escuadra contraria para hacer el gol que rompía el partido. Un golazo que invitaba al optimismo para los de Cisqui.

No pudo el Extremadura amainar la reacción de los murcianos y fue concediendo internadas y saques de esquina en los minutos posteriores. En uno de ellos, el centro de Omar Perdomo al primer palo no lo despejó nadie y la pelota se metió para dentro. Empate y vuelta a empezar.

Entró el partido en un intercambio de posesiones y alternancias donde todo podía pasar hasta que Kike Carrasco, con una entrada a destiempo sobre Rober Correa, terminó con roja en el minuto 75. Se dibujaba entonces un oasis al Extremadura para poder cazar la victoria.

Sin embargo, a los dos minutos de ese lance, el Extremadura se desarboló en defensa yéndose al ataque y en una contra Rubén Mesa sirvió en bandera a Omar Perdomo el 2-1. Ver para creer.

Tiró de orgullo el Extremadura y en un pase interior a Callejón, el delantero granadino, en su primer minuto de juego, encontró un absurdo penalti cometido por el portero Alex Lázaro. El propio Callejón lo ejecutó suave al centro para hacer el 2-2.

Tuvo el Extremadura unos diez minutos para cercar la portería contraria, pero sorprendentemente, La Minera se defendía mejor con diez que con once. De hecho, fue Rubén Mesa la que tuvo una más clara para que La Minera se llevara el partido, pero su chut se marchó fuera por poco.

El empate, que podría ser bueno para el Extremadura, supo a poco por las circunstancias. Y por ese deseo y necesidad de volver a ver ganar de nuevo a los azulgranas en liga.