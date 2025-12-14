Resignación en el Al-Qázeres ante la superioridad el líder

Poco drama en el Alter Enersun Al-Qázeres tras ser derrotado por el Azulmarino Mallorca Palma (52-74), consciente de que plantarle cara al líder invicto de la Liga Femenina Challenge era muy complicado.

«Ha sido el partido que esperábamos. Hemos hecho muchas cosas bien, pero el rebote nos ha matado. Nos han doblado en esa estadística. Ha tenido mucho mérito mantenernos en el partido durante muchos minutos provocándoles muchas pérdidas de balón. Pero ante su poderío físico, nos hemos desconectado y nos han cogido 12-14 puntos de diferencia», analizó tras el choque Jesús Sánchez. El técnico se marchaba relativamente contento porque sus jugadoras «lo han dado todo y esto va de eso, aunque hay cosas que nos hubiera gustado hacer mejor».

Sánchez vio también de forma positiva el estreno de Laura Salmerón: «ha echado una mano y creo que nos va a ayudar mucho. Este equipo tiene una cosa muy buena, que es que el grupo acoge muy bien, que trabaja, y que son buenas personas. Ha entrado con pie derecho y bueno, ahora necesitamos que se vaya adaptando lo mejor posible».

El Al-Qázeres clausurará el 2025 con la visita al Recoletas Zamora, con el que marcha igualado en la tabla (sábado, 17.00).