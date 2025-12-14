Baloncesto. Tercera FEB
El Sagrado apabulla al Bosco Mérida en su sexta victoria seguida
Cisse encabeza con 22 puntos la exhibición ofensiva de los cacereños
La jornada de derbis en el grupo D-B de la Tercera FEB se completó este domingo con el triunfo del Lithium Iberia Sagrado ante el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad. 115-91 fue el espectacular marcador de un choque dominado sin piedad por los cacereños a partir del segundo cuarto, ya que el primero había concluido 24-29. El festival anotador del Sagrado, que totalizó 17 triples, lo encabezó Cissé (22), secundado por Casero (19), Parra (17), Perry (14) y Bruno León (12).
Es el sexto triunfo consecutivo del Sagrado, que como es lógico sigue avanzando puestos en una clasificación que comandan BCB y San Antonio con balance 9-2. Ambos superaron el sábado a CBA y Moraleja, respectivamente.
