El Sagrado apabulla al Bosco Mérida en su sexta victoria seguida

La jornada de derbis en el grupo D-B de la Tercera FEB se completó este domingo con el triunfo del Lithium Iberia Sagrado ante el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad. 115-91 fue el espectacular marcador de un choque dominado sin piedad por los cacereños a partir del segundo cuarto, ya que el primero había concluido 24-29. El festival anotador del Sagrado, que totalizó 17 triples, lo encabezó Cissé (22), secundado por Casero (19), Parra (17), Perry (14) y Bruno León (12).

Es el sexto triunfo consecutivo del Sagrado, que como es lógico sigue avanzando puestos en una clasificación que comandan BCB y San Antonio con balance 9-2. Ambos superaron el sábado a CBA y Moraleja, respectivamente.