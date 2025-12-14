Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

El Sagrado apabulla al Bosco Mérida en su sexta victoria seguida

Cisse encabeza con 22 puntos la exhibición ofensiva de los cacereños

Jugada del Lithium Iberia Sagrado-Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad.

Jugada del Lithium Iberia Sagrado-Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad. / Bosco Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La jornada de derbis en el grupo D-B de la Tercera FEB se completó este domingo con el triunfo del Lithium Iberia Sagrado ante el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad. 115-91 fue el espectacular marcador de un choque dominado sin piedad por los cacereños a partir del segundo cuarto, ya que el primero había concluido 24-29. El festival anotador del Sagrado, que totalizó 17 triples, lo encabezó Cissé (22), secundado por Casero (19), Parra (17), Perry (14) y Bruno León (12).

Es el sexto triunfo consecutivo del Sagrado, que como es lógico sigue avanzando puestos en una clasificación que comandan BCB y San Antonio con balance 9-2. Ambos superaron el sábado a CBA y Moraleja, respectivamente.

