Baloncesto
BB Badajoz, Vítaly y ADC, triple empate por el liderato de la Primera Nacional de baloncesto
En Liga Ribésalat, el filial del Al-Qázeres sigue invicto y el San Antonio encaja una doble derrota
El BB Baloncesto Badajoz se llevó el derbi pacense y provoca un triple empate en la parte alta de la tabla junto al Escayolas Paco ADC Baloncesto y el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX. En la Liga Ribésalat, el MF Renovables Al-Qázeres continúa imbatido y líder de la Primera Nacional Femenina tras imponerse al Baloncesto Polígono en un partido muy igualado. Por su parte, el Toyota Novomotor San Antonio sufrió dos derrotas este fin de semana, frente al Agrometal Carrión Club Baloncesto Albacete y al EBA. Además, el Baloncesto Badajoz cedió en sus dos compromisos, primero ante el C.B. CEI Toledo Universidad Laboral y después frente al Baloncesto Polígono.
En la Primera Nacional masculina, el BB Baloncesto Badajoz venció al Vítaly La Mar BCBadajoz UEX en un derbi muy disputado. Electromercantil CB Plasencia ganó en casa al Verde y Sostenible Mérida masculino, mientras que Escayolas Paco ADC Baloncesto logró una importante victoria a domicilio frente al Graginsa U.B.A. Almendralejo. Politécnica UEX SM Basket cayó en su visita al Maven Premium Guadalupe, y el San Antonio Cáceres Basket se llevó un triunfo destacado frente al CBA Spain.
1ª NACIONAL MASCULINA
BB Baloncesto Badajoz 76 - Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 68
El BB Baloncesto Badajoz dominó la segunda mitad para llevarse un derbi intenso y disputado. José Luis Marcos fue el gran protagonista con 28 puntos, 13 rebotes y 41 de valoración.
Electromercantil Plasencia 74 - Verde y Sostenible Mérida 61
Los placentinos controlaron el partido de principio a fin. Daniel García destacó con 16 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración.
U.B.A. Almendralejo 75 - Escayolas ADC Baloncesto 91
El Escayolas logró remontar tras una gran segunda parte. Víctor Mariano lideró a su equipo con 24 puntos, 4 rebotes y 29 de valoración.
Maven Guadalupe 80 - Politécnica UEX Basket 78
Triunfo ajustado para los locales en un final muy competido. Jesús María Ruiz fue el mejor del partido con 24 puntos, 5 rebotes y 19 de valoración.
San Antonio Cáceres Basket 68 - CBA Spain 62
El partido se decidió en la primera mitad, a pesar de los intentos de remontada del CBA Spain. Fernando Bravo destacó con 23 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración.
LIGA RIBÉSALAT FEMENINA
Baloncesto Polígono 61 - MF Renovables Al-Qázeres 66
El MF Renovables Al-Qázeres logró un triunfo ajustado tras un tercer cuarto decisivo. Esther Sánchez brilló con 16 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración.
CEI Toledo Universidad Laboral 88 - Baloncesto Badajoz 66
Las locales dominaron de principio a fin, dejando sin opciones a las pacenses. Ana González fue la mejor jugadora con 22 puntos, 14 rebotes y 44 de valoración.
Club Baloncesto Albacete 69 - Novomotor San Antonio 67
El equipo albaceteño remontó en la segunda mitad para lograr una ajustada victoria. Celina Eisenhardt destacó con 19 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.
EBA 61 - Toyota Novomotor San Antonio 60
Triunfo muy ajustado del EBA en un final apretado, tras remontar en la segunda mitad. Lucía Sáez fue la mejor con 19 puntos, 14 rebotes y 25 de valoración.
Baloncesto Polígono 77 - Baloncesto Badajoz 68
El Polígono logró la victoria tras un último cuarto decisivo. Raissa Lucas, con 27 puntos, 10 rebotes y 24 de valoración, fue la mejor jugadora del encuentro.
