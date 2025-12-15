Cáceres acogerá el Campeonato Europeo de Duatlón en 2027

Cáceres será sede del Campeonato Europeo de Duatlón en el año 2027, una cita deportiva internacional que situará a la ciudad en el calendario europeo de grandes competiciones y en la que se espera la participación de deportistas de 40 países para las categorías élite, sub-23 y junior.

Solo entre deportistas, equipos, acompañantes y familiares, la organización pronostica que acudirán a Cáceres unas 5.000 personas durante los tres días que durará la competición, según ha señalado la concejala de Deportes del consistorio cacereño, Noelia Rodríguez, tras haberse hecha pública la noticia por parte de la Federación Española de Triatlón (Fetri).

La edil ha recordado que la elección de Cáceres llega tras el éxito de los campeonatos nacionales de duatlón disputados en la ciudad este año, tanto en participación como en asistencia de público.

Según los datos facilitados por la organización, el último Campeonato de España de Duatlón generó en la ciudad más de dos millones de euros entre impacto económico directo y repercusión mediática.

Las imágenes del paraduatlón en Cáceres este domingo / Jorge Valiente

Impacto económico

Estos datos ponen de manifiesto «la capacidad de Cáceres para organizar grandes eventos deportivos y el retorno que este tipo de competiciones tienen no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico y económico», ha señalado la edil durante la presentación este lunes acompañada del director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro.

Amaro ha explicado que este campeonato se enmarca en la estrategia de la Junta de impulsar el deporte como motor de desarrollo económico y social, fomentar la práctica deportiva y reforzar la visibilidad exterior de Extremadura.

Además han asistido el presidente de la Fetri, el extremeño José Hidalgo; la presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez; y el deportista extremeño Kini Carrasco.

Hidalgo ha señalado que el Campeonato de Europa de Duatlón generará un impacto económico directo estimado de cinco millones de euros, con beneficios para sectores como la hostelería, el comercio, el turismo y los servicios.

Asimismo, ha resaltado la proyección mediática nacional e internacional del campeonato en más de 40 países, que contribuirá a posicionar a Extremadura como un destino vinculado a valores como el deporte, la sostenibilidad, la salud, la juventud y la excelencia organizativa.