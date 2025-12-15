El Ciudad gana el primer derbi villafranqués de la temporada de balonmano

El Balonmano Ciudad de Villafranca se adjudicó el primer derbi de la temporada tras imponerse al CBM Villafranca por 31-25. El encuentro estuvo muy igualado durante la primera mitad, con defensas y porteros imponiéndose al ritmo ofensivo de ambos conjuntos. Tras el descanso, un parcial decisivo del conjunto que ejercía como local rompió el partido y permitió al Ciudad gestionar la ventaja hasta el final. Piñero, por el conjunto local, y Fernando García, por los visitantes, fueron los máximos anotadores del choque, con siete goles cada uno.

También en Primera Nacional masculina, el Josefinas Mérida logró su primera victoria del curso al vencer con claridad al CP Paideuterion por 37-17, en un duelo entre los dos últimos clasificados. Los emeritenses marcaron diferencias desde los primeros compases y alcanzaron el descanso con una cómoda ventaja (16-6). La segunda mitad confirmó la superioridad local, con un destacado Jesús Vinagre, autor de 10 goles, liderando el ataque.

Por su parte, en Primera Nacional femenina, la Unión Balonmano Pacense (UBP) sumó también su primera victoria liguera tras imponerse a domicilio al Paideuterion por 21-30 en el pabellón Serrano Macayo de Cáceres. El encuentro, que enfrentaba a dos equipos que aún no habían estrenado su casillero de victorias, se mantuvo igualado en la primera mitad. Sin embargo, a partir del minuto 35, el conjunto pacense rompió el partido. La dupla Camello–Leal resultó determinante en ataque, firmando entre ambas 21 de los 30 goles de su equipo.

Parón hasta mitad de enero

La competición absoluta del balonmano extremeño se detiene ahora con motivo del parón navideño y se reanudará el fin de semana del 18 de enero con la disputa de la segunda jornada de la Copa.

La próxima gran cita para el balonmano regional será el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, que se disputará en Cataluña del 3 al 8 de enero, con la participación de las selecciones extremeñas infantiles, cadetes y juveniles, tanto en categoría masculina como femenina.