El día a día de Guille, el nadador de oro de Cáceres

Llega puntual y sonriente Guillermo Gracia Núñez (Cáceres, 2 de febrero de 2004) junto a Carlos Corcho, uno de sus tres entrenadores y director técnico de su club, Cáceres Los Delfines, con el que cumple su tercera temporada. No rehúye ninguno de los temas que se proponen en más de una hora de entrevista, aunque cuando no quiere profundizar en alguno de ellos dice «y ya está». El deportista extremeño con Síndrome de Down, con una trayectoria imponente que incluye 27 oros en campeonatos del mundo (seis en la última cita, este mismo año en Tailandia), se muestra tal y como es: muy natural y cercano.

Guille Gracia sonríe durante la entrevista en la sede de El Periódico Extremadura. / Jorge Valiente

«Empecé a los tres años». Su complicidad con su deporte empezó pronto. Fue justamente antes de iniciar su escolarización y desarrollo en el Vedruna, ‘Las Carmelitas’, centro del que guarda los mejores recuerdos. «Me querían muchísimo», subraya agradecido el protagonista de una historia de superación espectacular que ha traspasado fronteras y acumulado galardones como el Premio Princesa de Girona, la pasada semana.

Del Cacereño y del Madrid

Pero Guille no solamente ha practicado la natación. «He hecho fútbol», comenta con orgullo y firmeza. Como aficionado, el protagonista es seguidor, sobre todo, «del Cacereño y del Real Madrid». De hecho, los clubs de su ciudad natal (también el Diocesano) le han homenajeado en más de una ocasión. «Los jugadores tienen que correr más», comenta haciendo honor a su primer apellido sobre el equipo de Julio Cobos como solución para acabar consiguiendo una permanencia en la que él cree. «Está difícil», asume, pero «se va a salvar, ojalá», desea.

Sobre el Madrid, del que dice que «va a ganar la liga, aunque está complicada», también asegura que era seguidor «desde muy pequeño».

Ahora su ídolo «de este año» es Kilyan Mbappé, igual que antes fue Cristiano Ronaldo, «el número uno». Como nadadores apuesta por las leyendas y admira a Mireia Belmonte y Michael Phelps. De otros deportes cita a Rafa Nadal por su actitud antes que a Carlos Alcaraz. «Nadal es un tío que iba con humildad a todos los torneos».

Pero igual que ellos se ha fijado como referencias en deportistas de la región como los atletas Álvaro Martín o Javier Cienfuegos o su paisano, el escalador Alberto Ginés, con el que comparte denominación de una de las instalaciones específicas del Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva. Y es que la piscina donde entrena lleva su nombre. Con todos ellos ha compartido vivencias en diferentes actos. De los nadadores, un nombre: César Castro. «Es muy grande», se adorna sobre el placentino.

De todo

Guille Gracia jamás se ha lesionado, «nunca», aseguran él y su entrenador, quien destaca de su pupilo su mentalidad y actitud. Le gusta al nadador «jugar con mis hermanos, sacar al perro, Simón, y salir a pasear con mis amiguetes y alguna vez de fiesta». «Salir de fiesta sale poco», dice Corcho.

Entrena por la mañana y por la tarde los lunes y los viernes y el sábado a primera hora, de 8.30 a 10 y el resto de días por la tarde. El domingo los dedica al descanso para relajarse en sus paseos, entre otras cosas escuchando música, su preferida el «reggaetón».

«Me levanto a las 7.10. Después de venir de la piscina hago las tareas de casa. ¿La comida? No. Eso lo tengo que practicar, pero con mi madre al lado; si quiere alguna ayuda, lo hago», acota. En total entrena ocho veces a la semana.

Homenaje

Fue homenajeado en Las Carmelitas «a los 13 años», recuerda con precisión, cuando se proclamó campeón de España en una de las primeras veces. Ahora su club ha hecho lo propio, ya como campeón del mundo. Especial mención, para él, al grupo de niños al que entrena. Y es que Guille ejerce también de técnico. Para ello tiene su titulación superado ya el aprendizaje y graduación como Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Tefad) en el Diocesano.

Guille es un competidor muy estricto y disciplinado. Fue buen estudiante, aunque suspendió alguna vez, reconoce, por sus múltiples ocupaciones y campeonatos. «Siempre me han dicho que lo primero es estudiar», argumenta. Cursó hasta cuarto de la ESO y después fue a la FP al Dioce y las prácticas en Los Delfines. «Estudiaba barranquismo, caballos, montaña…», relata, con un tutor, especializándose como técnico de natación. Con ello estuvo dos años.

Ahora está pendiente de los resultados de una oposición de la Diputación de Cáceres, que espera aprobar, dice el protagonista. «Hay dos plazas», informa, y él quiere ocupar uno de ellas. «Ya he hecho el examen, y creo que bien. No sé si la sacaré. Son varias preguntas tipo test», comenta. «Tiene muchos frentes abiertos», agrega el entrenador. Guille que se ha preparado, tampoco en exceso, asume, durante seis meses.

¿Tiene novia? «Amiga especial», responde, sin entrar en más detalles. ¿Dentro del mundo de la natación? Puede ser. «Eso es para mí», argumenta sonriente, relajado y con dosis evidentes de complicidad. «Cuando voy a una competición hay que dejarla, no hay que decirle más. Hay que estar concentrado; yo solamente en mi prueba».

Disciplinado

Corcho dice que es «disciplinado y hace todo los que se le dice; unas veces sale mejor, otras peor, pero siempre lo intenta», afirma, para decir después que su entrenador «es muy exigente, se pone muy firme conmigo». El nadador reconoce que hay veces que «me da pereza» tanto entrenamiento, pero él no falla nunca. «Por eso ha llegado donde ha llegado», apunta su técnico.

Su próximo objetivo es el Campeonato de España, «del 30 de abril al 2 de mayo» de 2026, en Vitoria. «Después el Europeo en Polonia», donde puede enfrentarse a su amigo portugués del que habló en el programa televisivo de TVE-1 La Revuelta, con David Broncano. «No puedo decir mi rival». Esa experiencia en la televisión pública tuvo un espectacular éxito, el de una persona que se ha granjeado el cariño general por su cercanía y carácter afable.

«Esa es una buena pregunta», responde distendidamente cuando se le cuestiona sobre hasta cuándo espera seguir compitiendo. Y añade: «Me gustaría seguir hasta que tenga 39, y a esa edad me retiro, jajajaja».

Juegos Paralímpicos, un sueño

Su gran sueño es participar en unos Juegos Paralímpicos, aunque de momento no ha sido posible, ya que su categoría, S15, no tiene la catalogación de la cita de cada cuatro años. «Están ahí peleando, pero no son capaces de clasificar lo que la discapacidad intelectual», explica Corcho. «No lo entiendo muy bien, ya que él tiene campeonatos de España, de Europa y del mundo, y está clasificado, pero…», se queja. «Ojalá; sería muy bonito», dice Guillermo Gracia, quien ya lo ha ganado todo.

En sus viajes, Guille trata de divertirse, aunque sigue un patrón fijo. Apenas tiene tiempo para hacer turismo, como le ha ocurrido en Tailandia en su último Mundial. «Su agenda está a tope», comenta su entrenador.

«No me gusta mucho», afirma Gracia cuando se le cuestiona sobre su impresión sobre la política y los políticos. ¿Ser padre? «Me lo estoy pensando», espeta en tono de broma, señalándose sus verdaderos pilares: su familia, sus entrenamientos con sus 25 niños y sus competiciones. «Yo quiero estar como estoy ahora», no duda.

«Es bastante completo. Nada todos los estilos», juzga Corcho sobre su pupilo, quien en lo personal no disimula su devoción sobre los suyos. Sus hermanos, Mauro (19 años, estudia Ingeniería Aeroespacial en Madrid, «algo muy bonito, pero difícil») y Fabio (13 años, estudiante de ESO), también nadan. «Ellos mandan, y yo cuido también de ellos», añade Guille.

Come de todo

Tiene nutricionista, Adrián, que le guía en su alimentación. «Si un día hay cocido, pues cocido; si hay arroz, pues arroz», proclama gráficamente. «Come de todo, pero se lo pautan», expone su entrenador. Si sale con sus amigos, se puede tomar una hamburguesa «y no pasa nada». Todo bajo un orden, una hidratación y suplementación adecuada a sus características. Lidia Barragán y Pepe Quiles ayudan a Corcho como entrenadores de un club que intenta crecer más con él como referencia.

Irán pronto a Madrid a entrenar en una concentración (en Cáceres, no hay piscina de 50 metros, que es en las que se compite) y seguirá dando pasos adelante, todo ello reflejado en una web espectacular en la que, además de su carrera, se puede hasta comprar merchandising suyo. Representado por Panas, su imagen está especialmente cuidada, como una estrella (humilde, pero estrella) mundial que es.

Sus padres, Lorena y Jorge, son felices, claro. Cómo no iban a serlo. Tienen a Guillermo Gracia, el nadador de puro oro.