El duelo Jarandilla-Talayuela de fútbol sala no termina por supuestos «actos de racismo»

De nuevo incidentes graves en la Tercera División extremeña de fútbol sala. El partido EF Jarandilla-Buhersa Fyerpa Talayuela fue suspendido al comienzo de la segunda parte. Otro borrón para un torneo emocionante y competido que demasiadas veces empaña su desarrollo con altercados que lo devalúan.

En la clasificación, Bambatam Rena sigue líder y los cinco primeros están ya clasificados para la Copa de Extremadura. En la última jornada del año, y de la primera vuelta, se decidirá el próximo fin de semana la sexta plaza con varios candidatos para jugar el torneo copero.

Suspensión en Jarandilla

Incluso el resultado del partido que no llegó a terminar podría influir en quien será el sexto equipo clasificado para la Copa. De momento, el Comité de Competición deberá determinar qué sucede con el enfrentamiento Jarandilla-Talayuela, que fue suspendido con el marcador favorable a los visitantes 3-4 cuando se habían disputado apenas tres minutos y medio de la segunda parte. El equipo talayuelano señaló en sus redes sociales que «condenamos enérgicamente los graves actos de racismo que han sufrido nuestros jugadores», añadiendo además que «el Talayuela no tolerará ninguna forma de discriminación». Por su parte, el equipo jarandillano publicó un comunicado en el que traslada a jugadores y aficionados visitantes la responsabilidad de lo sucedido añadiendo que «no se manche la imagen de nuestro club acusándonos de un racismo que nunca hemos llevado a cabo» y «no toleramos que se nos acuse de racistas y menos después de sufrir actos que nunca deberían ocurrir».

Rena goleó para seguir líder

En el resto de enfrentamientos de esta decimocuarta jornada destacó el claro triunfo del Bambatam Rena por 7-2 frente al Castañar. El pleno de victorias como local que lleva el club renero le permiten seguir en la primera posición. Marcaron sus goles Jesús Búrdalo 2, Alejandro 2, Juan Cobos 2 y Abel, mientras que por el equipo de Los Ibores lo hicieron Juan Pedro y Javier.

Además, emoción hasta el final en el Alfar Salvatierra 3-Torrecillas 4. Siempre fueron los visitantes por delante, aunque su último gol llegó en el minuto final. Juan 2 y Alberto marcaron por los locales y Javier, Víctor, Julen y Miguel Ángel, por los visitantes. En el partido que cerró la jornada, el domingo por la mañana, el Colegio San José venció al Fex Multiseguros Navalmoral por un apretado 2-1. El equipo de la capital cacereña sigue cerca de la cabeza de la tabla con esta victoria que permitieron los goles de Sergio y Markkino. Fermín hizo el de los moralos.

También venció el otro equipo de la ciudad de Cáceres, en su caso en la cancha del campeón el año pasado de la fase regular: Granja 3-Cáceres Universidad 4. Los locales llegaron a tener ventajas de 2-0 y 3-1, para terminar sufriendo su primera derrota en casa de la temporada porque el equipo universitario se hizo con el triunfo tras un gol en el último minuto. Antonio Sánchez, Ruby y Juanmi hicieron los tantos del equipo perdedor y por el ganador marcaron Peque 2, Cano y Pablo.

Lluvia de goles en Badajoz

Abandonó el farolillo rojo el Badajoz GV Energía ACV tras superar por un espectacular 10-5 al Ciudad de Almendralejo. La recuperación pacense se basa en sus victorias de sus últimos tres partidos como local. Marcaron Nenu 4, Ventura 2, Pablo Mangas 2, Popi y Rayo por el Badajoz, mientras que por los almendralejenses lo hicieron Rodrigo 2, Arturo 2 y Pedro.

Muchos goles también en el Villagarcía 4-Casar 5. Tanto locales de Hugo 2, Jesús y Álvaro y visitantes de Sergio 2, Mario y Pañero.

Por otro lado, resultó llamativo que el equipo que jugaba en casa no marcara en el Arroyo Ferroluz 0-Burguillos 2, goles de Juan Luis y Miranda. Tras haber sido líder en varias jornadas, el equipo de Arroyo de la Luz ve ahora incluso comprometida su plaza para jugar la Copa de Extremadura.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

El lunes, sorteo copero

Los seis primeros al final de la primera vuelta se clasificarán para la XII Copa de Extremadura de fútbol sala. El sorteo será el lunes 22 de diciembre después de conocerse los resultados del fin de semana próximo. De momento ya están clasificados los cinco primeros: Bambatam Rena con 30 puntos, Torrecillas y San José con 29, Jarandilla con 27 (un partido menos) y Granja con 25. Por la sexta plata competirán directamente, en el partido que les enfrentará entre sí en el pabellón moralo, Arroyo y Navalmoral, que están empatados a 21 puntos. Un empate abriría las puertas de las clasificación del Cáceres Uex que ahora tiene 20. Tiene opciones más remotas el Ciudad de Almendralejo con 19, e incluso el Buhersa Fyerpa Talayuela que tiene 18, pero está pendiente del partido suspendido en Jarandilla. Le siguen en la tabla Alfar Salvatierra con 16 puntos, Casar con 14 y Burguillos con 13. Muy reñidas las últimas posiciones en las que suman 12 puntos Villagarcía y 11 Badajoz GV Energía ACV y Castañar de Ibor.

En la decimoquinta jornada, además del decisivo Navalmoral-Arroyo, destacan los partidos Cáceres-Rena, Almendralejo-San José y Torrecillas-Badajoz.