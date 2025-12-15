Espectacular victoria del Licenciados en su viaje a Salamanca (0-3)

El CP Licenciados cortó su racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y se reencontró con la victoria en la disputa de la décima jornada de la Primera División Nacional de voleibol, tras imponerse 0-3 a la Universidad de Salamanca, éxito de gran valor para el conjunto cacereño, que además supone su primera victoria de tres puntos fuera de casa en lo que va de temporada.

Las colegialas afrontaban el encuentro con la necesidad de puntuar ante un rival directo que marcaba los puestos de descenso, y no fallaron. Desde el inicio, el Licen mostró un alto nivel, llevando la iniciativa en los dos primeros sets gracias a una sólida recepción y un eficaz trabajo de bloqueo. Ese dominio se tradujo en parciales claros de 19-25 y 16-25.

Exigencia

El tercero fue el más exigente. Las charras apretaron al máximo para ponerse 24-22, obligando a las cacereñas a sacar su mejor versión en los momentos clave. Lejos de perder la calma, el Licenciados supo gestionar la presión y encadenó los puntos necesarios para cerrar el set y el partido por 24-26.

El cuerpo técnico se ha mostrado muy satisfecho: «Estamos muy contentos por reencontrarnos con la victoria. El equipo lo merecía porque venía trabajando muy bien y las chicas han sabido gestionar muy bien las emociones y la presión de este partido para conseguir el objetivo». Además, quisieron recordar al malogrado Robe en la charla previa al encuentro, haciendo suyas sus palabras: «Sois vosotras, es aquí y es ahora», un mensaje al que el equipo respondió a la perfección sobre la pista.

Esta victoria permite al Licen poner mucha tierra de por medio con respecto al descenso, situarse en la zona media de la tabla y afrontar con mayor tranquilidad el último partido de la primera vuelta, que se disputará el próximo domingo día 21. Un auténtico chute de confianza para un equipo que vuelve a recuperar la sonrisa.