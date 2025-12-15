Laura Luengo y Yago Rojo inspiran a estudiantes de Navalmoral

El Club Atletismo Navalmoral-Extremadura organizó el pasado viernes en el IES Albalat de Navalmoral de la Mata un encuentro entre los atletas internacionales Laura Luengo y Yago Rojo y los alumnos de 2º de Bachillerato de la asignatura de Actividad Física y Salud.

Laura Luengo, natural de Pasarón de la Vera, y Yago Rojo, madrileño con licencia por la Federación Extremeña como “verato adoptivo”, son dos de los mejores fondistas españoles de los últimos años. Entre sus logros destacan el 11.º puesto de Luengo en el Mundial de Maratón de Tokio 2025 y la 41.ª posición de Rojo en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos poseen, además, marcas históricas en la distancia olímpica que suponen récord de Extremadura: Luengo es la segunda mejor española de todos los tiempos con 2h22:31, mientras que Rojo ocupa la décima posición con 2h07:47.

El encuentro resultó especialmente enriquecedor para los estudiantes. Durante la charla, los atletas explicaron cómo es su día a día como deportistas profesionales, la importancia de compatibilizar los estudios con la carrera deportiva —ambos finalizaron sus estudios universitarios—, los valores adquiridos a través del atletismo y el proceso de convertir una afición en una profesión.

Por su parte, los alumnos mostraron interés por las salidas profesionales vinculadas al deporte de élite, el sentimiento de representar a España en competiciones internacionales, la gestión de los nervios previos a la competición, el impacto del alto rendimiento en la vida social y la recuperación de lesiones o la frustración ante objetivos no alcanzados, como en el caso de Yago Rojo, recientemente obligado a renunciar a la Maratón de Valencia por lesión.

Desde el Club Atletismo Navalmoral-Extremadura se valora muy positivamente la experiencia y se agradece la participación de Laura Luengo y Yago Rojo, así como la colaboración del IES Albalat para hacer posible esta actividad.