El Mérida, en su semana más corta con ganas de resarcirse

El Mérida jugó el domingo a las 12.00 horas en Talavera y, cinco días después, el viernes, a las 21.15, recibe al Bilbao Athletic. Semana muy corta y atípica para el equipo que desarrollará sesiones de entrenamiento de lunes a jueves hasta disputar el último partido del año. El club celebró, mientras, la clásica comida navideña.

Para el duelo volverá Chiqui, tras sus dos partidos de sanción, y también podría estar Carlos Doncel, después de cumplir su ciclo de tarjetas, aunque habrá que esperar, pues tuvo que ser sustituido al lesionarse en la acción en la que fue amonestado.

El que no estará es Javi Domínguez tras ver la quinta amarilla en Talavera y habrá que esperar la evolución de Jacobo Martí, quien tuvo que ser sustituido por Pipe a los cinco minutos del encuentro en el Prado, tras sentir un pinchazo en el cuádriceps cuando hacía un esfuerzo por despejara. La poca distancia entre un encuentro y otro hace presagiar qu eno estará.

Seguimiento

Habrá que esperar la evolución de los tres jugadores que están siendo baja en las últimas jornadas: Javi Lancho, Rui Gomes y Víctor Corral.

Tras una derrota, el deseo es volver a jugar lo antes posible, y eso lo tiene concedido el Mérida, pues el encuentro ante el colista supuso cortar una racha de ocho partidos sin perder. En el minuto 16, el contexto era perfecto para los romanos, pues iban ganando un encuentro en el que estaban siendo mejor que un rival que llegaba a la cita como colista, con una racha de seis derrotas consecutivas y pudiendo estar distraído porque tres días después tenían el enfrentamiento copero ante el Real Madrid. Sin embargo, el gol de Álvaro García, que marcaba por cuarta jornada consecutiva, haciendo buena, otra vez, una acción a balón parado, sentó mejor al equipo rival, que terminó remontando, algo que no le sucedía al Mérida a domicilio desde hacía más de diez años.

A pesar de cómo se dio el partido, Fran Beltrán, técnico emeritense, aseguraba que su equipo no se había confiado al ir por delante: «es imposible confiarse en esta categoría. Ni hay un equipo tan bueno, ni uno tan malo. La igualdad es máxima. En estos campos, con estos ambientes, pasan muchas cosas en cada jugada».

Desgracias y errores

Entendía el preparador que había sido «un partido igualado». Con respecto a los goles, «el primero ha sido una desgracia que no podemos controlar y el segundo es un error nuestro». Explicaba que el primer tanto “es ilegal porque hay unas manos que es imposible que el árbitro la vea, la tiene que ver el cuarto árbitro, y luego no han tenido las imágenes como para juzgar la acción, eso no es responsabilidad de los árbitros, entiendo que habrá que mejorar la calidad de las imágenes, es el primer año, e irá a más». Concluía afirmando que “no quiero perder un segundo de hablar de los árbitros, porque hemos perdido nosotros”.

La derrota ha provocado que el Mérida caiga a la séptima posición empatado a 24 puntos con el quinto clasificado, el Pontevedra, y el sexto, el Real Avilés. Por detrás, se le ha acercado a un punto el Zamora y tiene a dos a su próximo rival.

Para la visita del cuadro vasco, el Mérida ha lanzado una campaña de recogida de alimentos con Cáritas Mérida con promoción en el precio de las entradas. Quien lleve al menos cinco kilos de alimentos no perecederos podrán tendrá las entradas a mitad de precio.