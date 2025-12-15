Miguel Ángel Ávila: «No podemos pensar que ahora somos los mejores»

El Badajoz volvió a demostrar que atraviesa su mejor momento del curso. El cuadro blanquinegro se impuso por 2-1 al Jaraíz, líder de la competición, en un duelo exigente que refuerza las aspiraciones de los pacenses tras la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo. Con esta tercera victoria consecutiva, el equipo se coloca a solo tres puntos de los puestos de playoff y confirma una clara tendencia al alza. Tras el encuentro, el técnico cacereño analizó lo sucedido sobre el césped, puso en valor el trabajo colectivo y lanzó un mensaje de prudencia pese al contexto favorable.

Ávila no escondió su satisfacción por un triunfo de peso. «Estoy muy contento por la victoria, era un partido importante porque nos acercaba a los puestos en los que queremos estar», reconoció el entrenador, que quiso extender el mérito más allá del vestuario. «Quiero dar la enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva y a la afición», señaló, antes de insistir en una idea que viene repitiendo desde su llegada. «Si conseguimos unirnos todos, somos mucho más fuertes, y hoy he percibido esa unión».

El partido, sin embargo, no fue sencillo. El Badajoz sufrió en la primera mitad ante un Jaraíz sólido y bien plantado. «Nos ha costado con balón porque no entendíamos lo que requería el partido», admitió Ávila, pese a que el plan inicial estaba claro. El rival «lo ha hecho muy bien» y firmó «una primera parte muy buena» que se tradujo en el gol visitante.

El punto de inflexión llegó en el entretiempo. «La clave ha sido el descanso», explicó el técnico, que detalló que se ajustaron «dos o tres situaciones, sobre todo con balón», para encontrar los espacios donde hacer daño. El mensaje caló en el vestuario. «El futbolista ha creído en el mensaje», subrayó, destacando una segunda parte más agresiva y vertical que permitió darle la vuelta al marcador. Con el 2-1, el equipo tuvo que resistir. «Hemos sufrido un poco por el desgaste», reconoció.

La charla del intermedio fue determinante. «Era una situación complicada», recordó Ávila, que descartó cambios drásticos. «Lo fácil habría sido cambiar el sistema o a algún jugador, pero no lo hemos hecho». Bastó con ajustar posicionamientos. El resultado avaló la decisión del técnico, que confesó que sus jugadores ejecutaron el plan «a la perfección».

También hubo espacio para valorar el arbitraje. «Respeto todas las opiniones, pero no hemos ganado por el árbitro. Hemos ganado porque durante los 90 minutos hemos sido mejores futbolísticamente», manifestó el cacereño.

Por último, Ávila apeló a la cautela. «Hemos ganado al mejor equipo de la categoría», afirmó, pero advirtió sobre la necesidad de ser «humildes». «Hace tres semanas nos llovían palos por todos lados. No podemos pensar que ahora somos los mejores», concluyó.