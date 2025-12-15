El Príncipe Felipe, un fortín vacío de victorias para el Cacereño

El Príncipe Felipe se ha convertido esta temporada en una pesada losa para el Cacereño. Han pasado ya casi siete meses desde la última victoria del conjunto verde en su estadio. Para cuando vuelva a su estadio, el 4 de enero contra el Celta Fortuna, serán 219 los días que el decano extremeño lleve sin celebrar una victoria en su santuario. La última vez que la afición gozó un triunfo en casa fue el 31 de mayo, en la inolvidable final por el ascenso a Primera Federación ante el Estepona (5-2). Desde entonces, el equipo no ha vuelto a ganar en su feudo.

Eso sí, el dato tiene una pequeña trampa. En medio ha estado el verano, casi tres meses sin competición, y los dos primeros partidos como local no se disputaron en Cáceres, sino en el Francisco de la Hera de Almendralejo, debido al cambio de césped del Príncipe Felipe. En esos encuentros, el Cacereño perdió ante el Arenteiro (0-2) y logró su única victoria como local del curso frente al Mérida (2-1).

Desde que el equipo regresó a su estadio el 12 de octubre ante el Tenerife, los números son demoledores. Empató sin goles ante el conjunto tinerfeño y el Ourense, cayó con claridad frente al Real Avilés (0-4) y perdió después contra Osasuna Promesas (1-2), en un partido que dejó el único gol que la afición local ha podido celebrar esta temporada, obra de Berlanga. A ese tanto le han seguido dos nuevas derrotas consecutivas: 0-1 frente al Racing de Ferrol y 0-2 ante el Zamora.

No es casualidad que el Cacereño sea colista del grupo 1 y, además, el peor equipo como local de toda la Primera Federación, sumando los dos grupos. Solo ha logrado cinco puntos jugando en casa: tres en Almendralejo y dos en el Príncipe Felipe. En cuanto a goles, el balance también es elocuente: tres a favor como local, dos de ellos en el Francisco de la Hera, y doce en contra (tres los recibió en el estadio almendralejense).

El contraste con el rendimiento lejos de Cáceres es llamativo. Como visitante, el Cacereño es el séptimo mejor equipo del grupo, con nueve puntos, ocho goles a favor y diez en contra. Un equipo capaz de competir fuera, pero al que su propio estadio le está pasando factura.

Salamanca, cita clave

El técnico Julio Cobos no es ajeno a la situación y el viernes, tras la derrota ante el Zamora, apuntaba al aspecto mental como una de las claves. «Cuando las cosas no salen, las decisiones suelen ser peores. Hay acciones claras para centrar o para tirar y no se ejecutan», reconocía, incidiendo en la ansiedad por marcar: «Ni siquiera cuando generamos ocasiones estamos acertados».

Con el parón navideño en el horizonte, Cobos apela a resetear sin perder de vista lo inmediato. «Antes hay un partido clave fuera de casa. Si queremos lograr el objetivo de la permanencia, ese encuentro hay que sacarlo adelante por todos los medios», afirmó. Esa cita es la del sábado en Salamanca ante el Unionistas (18.30 horas). Mientras tanto, el Príncipe Felipe sigue esperando una victoria que se resiste y que, cada semana que pasa, pesa un poco más.