"Este año 2025 lo definiría como una montaña rusa de emociones para mí"

En unos días despedimos 2025, un año importante para usted: debut en europeo y mundial absolutos, más medallas... ¿Con qué momento se queda de lo vivido en esta temporada?

Pues este año ha sido muy bueno. Hemos conseguido muchos de los objetivos planteados a inicios de este 2025 y otros no, pero me quedó, sobre todo, con la medalla de bronce en los Juegos Mundiales, en verano, en agosto. Ha sido un año lleno de aprendizajes. He aprendido un montón. He conseguido muchos otros objetivos, pero esa medalla es lo que más me llevo de este año, porque fue un momento que venía de un periodo complicado y ese bronce me dio como ese chute de energía. Además, lo viví con mi familia y fue un momento muy muy bonito.

En líneas generales, ¿qué balance hace de todos los resultados obtenidos? ¿ha cumplido los objetivos planteados al principio?

Creo que este año lo definiría como una montaña rusa de emociones. Ha sido muy bueno, pero igualmente ha tenido momentos complicados. He conseguido muchos de los objetivos marcados a principios del año, como conseguir el oro en el Campeonato de Europa sub 21, con el que conseguí me haber ganado el oro en todos los europeos en todas las categorías me hizo muy feliz la verdad. Es un resultado increíble a nivel internacional. Además, conseguí mi primera medalla en Premier League, que fue brutal también. Y bueno, he conseguido afianzarme en la categoría absoluta en el circuito mundial, y ya luego vino la medalla de bronce que comentaba en los Juegos Mundiales con esa inyección de energía. Lo siguiente fue el Campeonato del Mundo, en el que no se consiguieron los objetivos que teníamos en cuanto a resultados, pero sin embargo la preparación y la forma en la que llegamos fue muy buena. En definitiva, como decía, una montaña rusa de emociones.

¿Cómo de importante es el entorno (familiar, educativo, apoyos de patrocinadores) para una deportista de élite? ¿Quiénes son sus apoyos hoy en día?

Para mí, y yo creo que, para todos los deportistas, es muy importante tener apoyo tanto familiar, como educativo, como de patrocinadores. La familia es el pilar fundamental para todos los deportistas en España, porque, sobre todo en deportes minoritarios como el mío, no tenemos demasiados apoyos, y la familia es fundamental tanto económicamente como emocionalmente. Sin embargo, yo sí que cuento con bastantes patrocinadores, como la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, que me apoya económicamente, pero al final también hacemos un muy buen equipo. Me apoyan continuamente y, sean los resultados buenos o no, siempre están a mi lado. Eso me hace tener esa confianza en todo el trabajo que venimos haciendo. A día de hoy, mi familia como ya he comentado, mi equipo de entrenamiento, compañeros, entrenadores, y mi preparador físico son un soporte increíble para mí. Junto a ellos, patrocinadores como la Fundación, la Diputación Badajoz que son mi apoyo fundamental, y otros como el material de karate de Daedo con el que cuento, y este año me he unido a la gran familia de ‘Ellas son de aquí’. Gracias a todos ellas y ellos estamos haciendo que salga una gran versión de Paola cada día en el tatami.

El kárate es parte inherente a su familia ¿Cómo están viviendo ellos su crecimiento deportivo año tras año?

Ellos lo están viviendo como siempre, con mucha emoción, y están muy orgullosos de mí. Para mí son apoyo principal, mi energía para cada día y, sin la familia que tengo, pues no podría rendir cada día como lo hago. Ellos intentan acompañarme en todo lo que pueden y para mí su presencia y acompañamiento es esencial.

Imagino que la planificación para 2026 ya estará en marcha. ¿Cuáles son los retos de cara al próximo año?

Estaremos de nuevo en todas las pruebas del circuito mundial. La intención es utilizarlas para seguir subiendo puestos en el ranking y, sobre todo, para preparar los objetivos importantes del año, que son los dos europeos, tanto el sub-21 como el senior. Después del verano tendremos el Campeonato del Mundo, el último mundial en el que participaré en categorías inferiores.

En breve toca pausa navideña, ¿sigue entrenando sin importar las fechas o prefiere parar unos días totalmente para desconectar? ¿cuesta luego volver a la rutina?

Tendré algunos días de descanso, pero realmente lo que necesito es estar con la familia y eso es lo que haré. Igualmente continuaré entrenando, porque los campeonatos en enero están a la vuelta de la esquina, y haré un poquito de todo, a la vez que aprovecharé para recargarme de energía con la familia, como digo.

¿Qué regalo pedirá a los Reyes Magos para el año nuevo?

Pues a los Reyes Magos les pido salud para poder seguir disfrutando de muchas horas sobre el tatami y haciendo deporte, que es lo que más me gusta, y salud para los míos para que me acompañen y disfruten conmigo.