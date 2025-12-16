Un Barça pletórico se da un homenaje en París

El mejor ataque de la Euroliga se quedó en 69 puntos ante el majestuoso Barça de Xavi Pascual. El Paris Basketball promediaba 91,3 puntos en las 15 anteriores jornadas de la competición y no llegó ni a los 30 al descanso contra las azulgranas, que controlaron también al máximo artillero del torneo, el francotirador Nadir Hifi. Sus 16 puntos (llevaba 20,9 de media) no inquietaron a un Barça pletórico que completó su victoria con una exhibición ofensiva (69-85).

A nadie le sorprende que el bloque de Pascual anule a sus rivales desde la defensa. Siempre ha sido una seña de identidad de los equipos del técnico de Gavà, pero hay que ir más allá para explicar la mutación del Barça y las siete victorias consecutivas que suma entre todas las competiciones, incluido el festival de este martes en Francia. El Barça sigue tercero en la tabla, igualado con un admirable Valencia, con un triunfo menos que el Hapoel Tel Aviv, líder fiable. El Madrid, en cambio, se estrelló en Milán (89-82).

La irrupción de Brizuela

Poca historia tuvo el choque del Adidas Arena. Desde el salto inicial se vio a un Barça conectado y superior en todas las facetas. Los jugones Clyburn (19 puntos) y Punter (21) tuvieron una puesta en escena espectacular y el primer tiempo muerto local llegó con 11-21 (m. 7), con 13 puntos del alero y 8 del escolta. De poco sirvió. Brizuela se agregó a la fiesta con minutos estelares y el cuarto se cerró con un humillante 13-30.

Lejos de relajarse, el Barça mantuvo su intensidad y concentración defensiva. El Paris intentó recortar distancias, pero llegó al descanso a una distancia sideral de los azulgranas (29-52). Ni siquiera las bajas por lesión de hombres tan importantes como Laprovittola, Shengelia o Vesely suponía un revés para un conjunto en racha que ha encontrado una regularidad que jamás alcanzó con Joan Perrañoya.

Un parcial de 7-0 en el tercer cuarto otorgó alguna esperanza al equipo de Tabellini contra un Barça que estuvo muy fallón en el triple en este tramo de partido. Sin embargo, la cómoda ventaja acumulada le permitió encarar el último parcial 16 puntos arriba (52-68).

Kusturica, el más debutante más joven

No hubo mayores sobresaltos en un desenlace plácido para el Barça, que permitió a Pascual dar minutos a todos sus efectivos, incluida la perla serbia Nikola Kusturica, que jugó 68 segundos con 16 años, 7 meses y 16 días.