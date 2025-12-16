Fútbol
El Coria busca presumir de La Isla en 2025
Un triunfo el sábado le permitiría cerrar la primera vuelta como mejor equipo local
El Coria sigue soñando con volver a jugar una fase de ascenso a Primera Federación. Y la idea parece cada vez menos descabellada, a tenor del rendimiento del equipo de Rai Rosa y de cómo se desenvuelve dentro de este grupo cinco de Segunda Federación. A falta de dos encuentros para terminar la primera vuelta, el conjunto extremeño está cuatro puntos por encima del playoff, es decir, de ganar este sábado a las 17.45 horas al Alcalá se aseguraría cerrar la primera vuelta en puestos de fase de ascenso.
Pero los números van más allá. De empatar o ganar este sábado ante el Alcalá, el Coria cerraría la primera vuelta como el mejor equuipo local del grupo quinto. Actualmente, sólo el Navalcarnero tiene mejores números con un partido más de local, y sólo Coria, Navalcarnero, Getafe B y Rayo Majadahonda se mantienen invictos en casa.
Pero todavía hablan mejor los números si se comparan con los del año pasado. A estas alturas de temporada, el Coria sumaba 18 puntos. Este año suma 27, con los deberes de permanencia casi finiquitados.
Otra buena noticia es que Adri Mercadal volvió a marcar gol esta temporada. Sus tantos se echaban de menos.
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Évole, Broncano y hasta 45.000 personas dijeron adiós a Robe en Plasencia
- Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
- Multitudinaria reyerta en la barriada de Aldea Moret: cuatro detenidos por la Policía Nacional de Cáceres
- Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
- La encuesta sobre las elecciones autonómicas deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos